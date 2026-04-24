Pijan savijao kamere i bacao stolce na pravoslavnu crkvu. ZG policija objavila sve detalje

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
9
Zagreb: Vandalizirana ulazna vrata i dvorište pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Oko 2.50 na Ilici policajci su ga uočili, a 49-godišnjak je tada imao kantu za smeće koju je počeo nositi prema crkvi, kako bi ispred istresao otpad. Galamio je i iznosio riječi mržnje...

Policija je dovršila istragu nad 49-godišnjakom zbog vandalizma koji je počinio u četvrtak oko 2 sata ispred pravoslavne crkve u centru Zagreba, u Ulici Sv. Preobraženja. Utvrdili su da je imao 1,39 promila, a taj je zločin počinio iz mržnje prema vjeroispovijesti. Razbio je četiri zidne rasvjete na stepeništu ulaza, razbio vitraj i savinuo dvije kamere videonadzora, piše PU zagrebačka.

Pupovac o vandaliziranju pravoslavne crkve u Zagrebu: 'Zastrašujuće, no ne čudi me...'

Ispred crkve je razbacao četiri stolice, a bacio je i cvijeće ispred ulaznih vrata crkve i dvorišta. No tu nije bio kraj, piše policija. Uzeo je crijevo za navodnjavanje koje je bacio u blizini ulaznih vrata. Oko 2.50 na Ilici policajci su ga uočili, a 49-godišnjak je tada imao kantu za smeće koju je počeo nositi prema crkvi, kako bi ispred istresao otpad. Galamio je i iznosio riječi mržnje. Policija ga je tada privela u službene prostorije na istragu. Takvim ponašanjem prouzročio je materijalnu štetu koja još uvijek nije utvrđena. 

9
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni će, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.

