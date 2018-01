Makedonija će promijeniti ime u Republika Nova Makedonija?

Prema pisanju grčkih medija, grčka i makedonska vlada dogovorile su se da Makedonija promijeni ime u 'Republika Nova Makedonija'.

Taj prijedlog je bio na stolu godinama, još od službenog izbijanja spora 1991, ali do nedavno, s obzirom na to da je na vlasti bila nacionalistička stranka VMRO-DPMNE, makedonska strana je to odbijala. No, sada je službeno dogovoren novi naziv države 'Republika Nova Makedonija' ili skraćeno 'Nova Makedonija', a oba imena navedena su i u verzijama na engleskom, grčkom i albanskom jeziku.

Novi naziv za jezik je 'suvremeni makedonski jezik' naziv državljanstva i nacionalnosti na makedonskom je 'makedonsko/makedonska' dok je na ostalim jezicima 'novomakedonsko/novomakedonska'.

Kako navodi jedan albanski portal, građani će se na makedonskom i dalje zvati Makedonci, dok će se na engleskom zvati 'Etnički Makedonci', a na grčkom 'Slavomakedonci', piše Večernji list.