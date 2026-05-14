Makljaža kamermana u Pekingu: 'Odj*** odavde'

Sastanak Donalda Trumpa s kineskim čelnikom Xi Jinpingom pretvorio se u kaos kada je izbila nevjerojatna tučnjava upravo u trenutku njihova susreta.

Nevjerojatan incident dogodio se dok je Trump ulazio u golemu dvoranu za konferencije kako bi započeo razgovore s Xijem Jinpingom, kada je došlo do sukoba među članovima snimateljske ekipe. Činilo se da je jedna kamera oborena na pod prije nego što je započelo naguravanje, pri čemu se čulo kako netko viče: Odj*** odavde.

Nakon sukoba, održan je sastanak, a Xi Jinping je uputio oštra upozorenja o izbjegavanju mogućih sukoba između svoje nacije i SAD-a, te je čak upozorio Trumpa da bi način na koji Washington upravlja odnosima s Tajvanom mogao dovesti do „konflikata“.