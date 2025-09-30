Obavijesti

APSOLUTNI KAOS

Makljaža na svadbi u Srbiji: Žena udarila mladu, izbila opća tučnjava, napali i članove Hitne

Makljaža na svadbi u Srbiji: Žena udarila mladu, izbila opća tučnjava, napali i članove Hitne
Foto: Canva/ilustracija

Policija je jedva razdvojila okupljene. Više osoba je privedeno, jedna djevojka je hospitalizirana

Apsolutni kaos. Tako je najlakše opisati događaje s jedne svadbe koja je prošlog vikenda održana u Gornjem Milanovcu u Srbiji.

- Došlo je do opće tučnjave. Neslužbeno doznajemo kako je jedna od prisutnih djevojaka prvo udarila mladenku, nakon čega se umiješao mladoženja, a djevojka je ostala nepomično ležati - piše 192.rs. Ne navode tko je ozlijeđena djevojka.

- Mladoženja je ušao u verbalnu raspravu, jedna žena je nakon svađe s mladencima pala na pod - navodi Kurir.

Navode i kako je nakon dolaska na lice mjesta napadnuta i ekipa Hitne pomoći! Objavljena je i snimka uznemirujućeg nasilja...

- Hitna je brzo došla, ali tada je nastao kaos. Suprug od žene koja je ležala na podu gurnuo je doktora i sestru, izbila je opća tučnjava. Svi su vrištali, užas, sramota - kazao je jedan od svjedoka ove nasilne svadbe.

- Policija je jedva razdvojila okupljene. Više osoba je privedeno, jedna djevojka je hospitalizirana - piše Nova.rs.

