Obavijesti

News

Komentari 4
PRAVNA BITKA

Mala pobjeda Nives Celzijus: Viši sud srušio presudu, ovrha nad stanom joj je stopirana!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Mala pobjeda Nives Celzijus: Viši sud srušio presudu, ovrha nad stanom joj je stopirana!
Foto: Pixsell/Canva

Problem je nastao jer se u zemljišnim knjigama kao jedini vlasnik stana navodi Dino Drpić. No Nives tvrdi da je riječ o bračnoj stečevini, kupljenoj zajedničkim radom i novcem tijekom braka

Admiral

Dugogodišnja pravna drama između Nives Zeljković (42), javnosti poznatije kao Nives Celzijus, i njezina bivšeg supruga Dine Drpića dobila je novi nastavak. Nakon što je lani izgubila parnicu, viši sud sada joj je dao novu nadu, piše Jutarnji list.

Sve se odvijalo još 2021. kad je Nives sudskim putem pokušala spasiti polovicu luksuznog četverosobnog stana u zagrebačkim Šestinama, nad kojim je pokrenuta ovrha zbog Drpićevih dugova. Iako su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima i žive “vrata do vrata” s djecom, problemi iz prošlosti su ih sustigli.

Problem je nastao jer se u zemljišnim knjigama kao jedini vlasnik stana navodi Dino Drpić. No Nives tvrdi da je riječ o bračnoj stečevini, kupljenoj zajedničkim radom i novcem tijekom braka.

Posebno sporna bila je hipoteka iz 2007., podignuta radi velikog kredita. Nives je istaknula kako o tome nije znala ništa, a kamoli dala suglasnost. Kad je agencija za naplatu potraživanja B2 Kapital krenula u ovrhu, krenula je i njezina pravna bitka.

VELIKI INTERVJU Nives: Brak nemam u planu, ali život me često demantira...
Nives: Brak nemam u planu, ali život me često demantira...

No, 2024. Općinski sud u Novom Zagrebu odbio je njezin zahtjev i praktički otvorio vrata vjerovnicima. Sud se, pojednostavljeno, držao papira i kao vlasnika odredio Drpića.

Nives se žalila, a Županijski sud u Splitu srušio je presudu. U opisu presude je poručio da se ne može gledati samo “suhi” izvadak iz zemljišnih knjiga. Sud je posebno naglasio da banke moraju provjeriti je li klijent u braku i je li nekretnina možda bračna stečevina. Ako su to znale, ili morale znati, njihova prava ne mogu biti jača od prava supružnika koji nije dao suglasnost.

Sud je primijetio i pravi apsurd: u spisu uopće nema ugovora o kreditu iz 2007., odnosno nitko ni ne zna pod kojim je uvjetima kredit podignut. Zbog svih tih propusta presuda je pala, a slučaj se vraća na početak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'
DIM STVARA PROBLEME MJEŠTANIMA

I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena
Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava
ZAŠTO ZIMA 'LUDUJE'?

Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava

Meteorolog upozorava na ledenu kišu i dvoznamenkaste minuse: ‘Ovakav raspored zraka nismo imali godinama’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026