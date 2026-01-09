Mala pobjeda Nives Celzijus: Viši sud srušio presudu, ovrha nad stanom joj je stopirana!

Dugogodišnja pravna drama između Nives Zeljković (42), javnosti poznatije kao Nives Celzijus, i njezina bivšeg supruga Dine Drpića dobila je novi nastavak. Nakon što je lani izgubila parnicu, viši sud sada joj je dao novu nadu, piše Jutarnji list.

Sve se odvijalo još 2021. kad je Nives sudskim putem pokušala spasiti polovicu luksuznog četverosobnog stana u zagrebačkim Šestinama, nad kojim je pokrenuta ovrha zbog Drpićevih dugova. Iako su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima i žive “vrata do vrata” s djecom, problemi iz prošlosti su ih sustigli.

Problem je nastao jer se u zemljišnim knjigama kao jedini vlasnik stana navodi Dino Drpić. No Nives tvrdi da je riječ o bračnoj stečevini, kupljenoj zajedničkim radom i novcem tijekom braka.

Posebno sporna bila je hipoteka iz 2007., podignuta radi velikog kredita. Nives je istaknula kako o tome nije znala ništa, a kamoli dala suglasnost. Kad je agencija za naplatu potraživanja B2 Kapital krenula u ovrhu, krenula je i njezina pravna bitka.

No, 2024. Općinski sud u Novom Zagrebu odbio je njezin zahtjev i praktički otvorio vrata vjerovnicima. Sud se, pojednostavljeno, držao papira i kao vlasnika odredio Drpića.

Nives se žalila, a Županijski sud u Splitu srušio je presudu. U opisu presude je poručio da se ne može gledati samo “suhi” izvadak iz zemljišnih knjiga. Sud je posebno naglasio da banke moraju provjeriti je li klijent u braku i je li nekretnina možda bračna stečevina. Ako su to znale, ili morale znati, njihova prava ne mogu biti jača od prava supružnika koji nije dao suglasnost.

Sud je primijetio i pravi apsurd: u spisu uopće nema ugovora o kreditu iz 2007., odnosno nitko ni ne zna pod kojim je uvjetima kredit podignut. Zbog svih tih propusta presuda je pala, a slučaj se vraća na početak.