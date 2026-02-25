Malena Mia je naglo preminula: 'U danu je dobila temperaturu i samo su rekli da je više nema'

U samo 24 sata od prvih simptoma do smrti, sedmomjesečna Mia prerano je izgubila život u bolnici nakon što je razvila rijetku, ali iznimno opasnu bolest meningokoknu sepsu. Njena majka, Zagrepčanka Monika Čorak, potresno je ispričala što se dogodilo i apelira na veću informiranost o postojanju cjepiva o kojemu mnogi roditelji u Hrvatskoj uopće ne znaju, piše Slobodna Dalmacija.

- Mia je rođena 29. lipnja 2025., a umrla je 13. veljače. Sedam i pol mjeseci života stalo je u jedan dan, od prve temperature do trenutka kad su mi rekli da je više nema - rekla je Monika kroz suze. Kako navodi Index, simptomi su počeli običnom temperaturom i povraćanjem, ali ubrzo se pojavio specifičan ljubičasti osip koji je zabrinuo roditelje.

Roditelji su bebu doveli na hitnu u Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, no bolest se razvila munjevito. Unatoč naporima liječnika, Mia je preminula ubrzo nakon što je dijagnosticirana meningokokna sepsa tipa B, agresivna bakterijska infekcija koja kod najtežih oblika često završava smrtnim ishodom.



Monika i suprug Marko saznali su tek nakon tragedije da postoji cjepivo protiv meningokoka, ali ono nije dio obveznog kalendara cijepljenja u Hrvatskoj, niti su o tome informirali njihovu pedijatricu. Kako navodi Slobodna Dalmacija, za cjepivo se može odlučiti samo na zahtjev roditelja, uz kupnju u ljekarni, i to ako netko uopće kaže da postoji ta mogućnost.

- Pedijatar nam nikad nije spomenuo da takvo cjepivo postoji – kaže Monika. – Da smo znali, razmotrili bismo ga.

Kako navodi Index, Monika tvrdi da je za cjepivo i opasnost bolesti čula tek kroz medije nakon tragedije.

U nekim zemljama poput Njemačke, Francuske ili Velike Britanije, cijepljenje protiv meningokoka dio je redovnih preporuka imunizacije, ali u Hrvatskoj to, još uvijek, nije slučaj. Kako navodi Slobodna Dalmacija, mnogi roditelji nisu ni svjesni da postoji zaštita protiv ove iznimno teške bolesti.

Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objasnila je Indexu da je ova bolest rijetka, ali smrtonosna. Bakteriju može nositi oko 15 – 20 posto ljudi, bez simptoma, ali kad dođe do sepse, smrtnost može biti i do 40 posto.

Monika sada apelira: informirajte roditelje o meningokoknoj bolesti i cjepivu, da nitko ne prolazi kroz tragediju koju je prošla njezina obitelj.

– Nije važno promovirati cjepivo, važno je znati da bolest postoji i da se može zaštititi – poručuje Monika.

Njezina je poruka jasna: “24 sata je ponekad sve što imate.”