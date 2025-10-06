Obavijesti

OČEKUJE SE JOŠ PRIJAVA

Malenica: 'Dosad stiglo trinaest prijava za nove ustavne suce'

Piše hina,
Foto: Patrik Macek/Pixsell

Malenica očekuje da će u idućim danima možda stići još prijava poštom tako da će se, najavio je, nakon što se one obrade u smislu zaštite podataka, zbog GDPR-a, objaviti svi podaci na internetu, nakon čega se nastavlja procedura

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica rekao je u ponedjeljak da je na Javni poziv za izbor triju sudaca Ustavnog suda dosad došlo trinaest prijava te dodao da je, zbog uloge toga suda, svima u interesu da se o postigne dogovor i suci izaberu. 

Malenica očekuje da će u idućim danima možda stići još prijava poštom tako da će se, najavio je, nakon što se one obrade u smislu zaštite podataka, zbog GDPR-a, objaviti svi podaci na internetu, nakon čega se nastavlja procedura.

”Prvo trebamo utvrditi listu kandidata, zato treba organizirati i održati sjednicu Odbora za ustav da na njoj utvrdimo kandidature i nakon toga kreću razgovori”, dodao je, uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Trojici ustavnih sudaca, Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu, osmogodišnji mandat istječe 12. listopada.

"Mandat trojici sudaca će se po sili zakona očito produžiti, a mi ćemo krenuti razgovarati kada se dogovorimo, tada će se izabrati novi suci”, rekao je.

Upitan ima li smisla razgovarati s oporbom ako se zna da će se mandat produžiti, Malenica je rekao kako ima "jer mi možemo izabrati suce par dana nakon isteka mandata jer se njihov mandat produžuje do izbora novih sudaca, najviše šest mjeseci.”

"Ne bih sad špekulirao kada, razgovori su takvi kakvi su, imamo iskustvo od prije oko godinu dana, vidjet ćemo u kojem smjeru će to sve skupa ići”, dodao je.

Na pitanje drži li da je moguć kompromis, s obzirom na okolnosti odgovorio je da "poučeni iskustvom od prije godinu dana, sve je moguće pa tako i da se i dogovorimo oko tri suca Ustavnog suda”.

"Svima je u interesu da imamo Ustavni sud u punom sastavu zbog uloge koje on ima, tako da ćemo sjesti i razgovarati”, zaključio je.

