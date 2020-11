Mali div Nevio proslavio je 10. rođendan! 'Htio je kopačke, ali nemaju ih tako malog broja'

HRPA POKLONA Nevio Krešić iz Konavala boluje od Majewski sindroma. Zaljubljen je u nogomet, a razveselio se tenisicama, lopti i parfemu Real Madrida

<p>A sretan sam, igram nogomet i pušem svjećice na torti, ispričao nam je slavljenik<strong> Nevio Krešić</strong>, mali div iz Dubrovnika koji boluje od Majewski dvarfizma. Nevio je proslavio 10. rođendan, a od uzbuđenja se probudio već u šest sati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevio proslavio 10. rođendan </strong></p><p>- Rekao je da više neće spavati jer mu je danas rođendan. Ipak je odspavao još malo i ustao u devet sati. Čestitala sam mu rođendan, a on je istrčao iz kreveta da što prije vidi koje je poklone dobio - rekla je mama <strong>Tea Đurović</strong> (40). Nevijevoj sreći nije bilo kraja kad je ugledao tenisice Jordan, koje je odmah obuo i nije ih želio izuti. Silno su ga razveselili parfem i nogometna lopta Real Madrida te kostim junaka Spidermana.</p><p>- Rekla sam mu da smije raditi što hoće. Presretan je. Igra PlayStation - kroz smijeh kaže Tea. Zbog mjera predostrožnosti zbog COVID-19, Nevio ove godine na rođendan nije otišao u školu, nego ga je proslavio u krugu obitelji, uz mamu, tatu <strong>Davorina </strong>(37) i sestru <strong>Tinu </strong>(16) te nekoliko prijatelja.</p><h2>Torta sa superjunakom </h2><p>Rođendanska torta bila je ukrašena njegovim omiljenim superjunakom Flashom.</p><p>- Ja sam Flash! I on brzo trči, može se penjati i ima supermoć - sretno je vikao Nevio. Mama Tea ističe kako je Nevio dječak s mnoštvom želja. No ipak mu je najveća želja sjediti na suvozačkom mjestu u obiteljskom automobilu.</p><p>- Želja mu je da sjedalicu prebacimo na suvozačko mjesto u autu kako bi mogao sjediti naprijed. To mu je san, silno to želi. No to će moći tek kad napuni 12 godina - objasnila nam je Tea i dodala kako Nevio zadnje dvije godina nije mogao slaviti rođendan pa su ovaj odlučili proslaviti “kako treba”.</p><h2>Silno želi kopačke</h2><p>Nevio nam je u razgovoru priznao da mu je najveća želja imati kopačke, kao i njegov prijatelj Niko, i golmanske rukavice da može braniti tati. U nadi da će mu ispuniti želju, obitelj je pokušala pronaći kopačke odgovarajućeg broja, no bez uspjeha.</p><p>- Najmanji broj je 31, a on nosi 21, 22. Pokušali smo ih nabaviti po cijelom svijetu - rekla je Tea. Nevio jedini u Hrvatskoj boluje od rijetke i neizlječive bolesti, Majewskog dvarfizma. Istu dijagnozu ima svega 50-ak ljudi u cijelom svijetu.</p><p>- Kad se rodio, bio je veličine boce Coca-Cole od pola litre. Imao je samo 1,1 kg i 35 centimetara. S godinu dana Nevio je i dalje bio premalen za djecu svoje dobi - ispričala nam je Tea, koja s Neviom živi u Močićima kraj Konavala.</p><p>- U obiteljski dom došao je s 2,2 kilograma. Bio je vrlo sitan. Odjeću je bilo nemoguće pronaći, nosio je broj 42, a i to mu je bilo preveliko - kaže mama. Bolest Majewski osteoplastični primordijalni dvarfizam tip 2 karakterizira niski rast i prate ga učestali moždani udari, a ljudi s tim sindromom najčešće žive 20-ak godina. Nevio ide u treći razred Osnovne škole Čilipi i ima puno prijatelja. Niko mu je ipak najbolji.</p><p>- Neviju je najveće zadovoljstvo dobiti peticu na testu. Svjestan je da je u društvu najmanji, ali to ga ne opterećuje jer još raste - kaže mama Tea. Nevio voli filmove o superjunaku Flashu, trčanje, nogomet... Upoznao je i Luku Modrića, dobio njegov potpisani dres te obećanje da će upoznati i Ronalda.</p>