Osnovna škola Marina Getaldića u Dubrovniku nalazi se na dvije lokacije u staroj gradskoj jezgri, a djeca od 1. do 4. razreda nastavu pohađaju u obnovljenoj renesansnoj palači na tri kata
UČIONICE UNUTAR ZIDINA PLUS+
Mali Dubrovčani idu u posebnu školu: Palača im je razred, a cijeli Stradun igralište...
Čitanje članka: 5 min
Ići u ovu školu u palači i boraviti u njoj je privilegija, i za nas koji ovdje radimo i za djecu koja uče. Blizina svih kulturno-povijesnih ustanova, zidina, Lokruma, mora, Straduna… Možda svakodnevno ne razmišljamo gdje dolazimo, ali kada malo stanemo i promišljamo, shvatimo gdje se nalazimo, puna zahvalnosti nam priča Lidija Žitnik, učiteljica Osnovne škole Marina Getaldića u Dubrovniku.
