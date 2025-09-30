Obavijesti

UČIONICE UNUTAR ZIDINA PLUS+

UČIONICE UNUTAR ZIDINA PLUS+

Mali Dubrovčani idu u posebnu školu: Palača im je razred, a cijeli Stradun igralište...

Piše Zrinka Medak,
Mali Dubrovčani idu u posebnu školu: Palača im je razred, a cijeli Stradun igralište...

Osnovna škola Marina Getaldića u Dubrovniku nalazi se na dvije lokacije u staroj gradskoj jezgri, a djeca od 1. do 4. razreda nastavu pohađaju u obnovljenoj renesansnoj palači na tri kata

Ići u ovu školu u palači i boraviti u njoj je privilegija, i za nas koji ovdje radimo i za djecu koja uče. Blizina svih kulturno-povijesnih ustanova, zidina, Lokruma, mora, Straduna… Možda svakodnevno ne razmišljamo gdje dolazimo, ali kada malo stanemo i promišljamo, shvatimo gdje se nalazimo, puna zahvalnosti nam priča Lidija Žitnik, učiteljica Osnovne škole Marina Getaldića u Dubrovniku.

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

