Mali heroj: Dječak poginuo dok je pokušavao spasiti svoga oca

Thomas JayVance Cummins (13) je u Oklahomi iz požara pokušavao spasiti svog paraliziranog oca Jamesa (60), no nijedan nije preživio, objavila je policija, prenosi Daily Mail.

Okružni šerif Marty Grisham kazao je kako je kuća planula u 1 ujutro u srijedu. S poginulima u kući je bila i 16-godišnja dječakova sestra.

Djevojčicu je probudio dim u sobi. Otrčala je po pomoć kod susjeda, a njezin brat je pokušavao spasiti oca koji je u kolicima. Kad su vatrogasci stigli i ugasili vatru, bilo je već prekasno.

