Mali Šimun (3) morat će ići na operaciju i zdrave, desne nožice

Šimun Stojanović iz Županje, kojeg Hrvatska zna po borbi za prve korake nakon što su mu liječnici zbog bolesti odrezali lijevu nogu, sada ima novi problem. U desnom stopalu raste mu kost zbog koje gubi ravnotežu

<p>Očekivali smo da će nakon operacije na kojoj je bio u Americi samostalno hodati. Ali evo, to se još nije desilo jer imamo nove komplikacije. Uvijek nam je nešto na putu, ali mi se ne damo, rekla je <strong>Martina Stojanović</strong>, Šimunova mama.</p><p>Mališana cijela Hrvatska već odavno zna po lavovskoj borbi za normalan život nakon što su mu liječnici u Americi amputirali lijevu nogu. Tada su mu izradili i personaliziranu protezu uz pomoć koje je trebao samostalno prohodati. I sve je išlo po planu. Šimun je svaki dan sve više napredovao, marljivo vježbajući uz fizikalne terapeute. Počeo je hodati pridržavajući se za hodalicu, ali katkad bi na nju zaboravio dok bi se igrao pa bi pokoji koračić napravio i sam. I onda je sve poremetio novi problem. Hrabri Šima sada ide u novu borbu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šimun napokon krenuo u vrtić </strong></p><p>- U desnom stopalu mu je baš na sredini stopala počela rasti jedna kost. To izgleda kao da mu je peta na sredini stopala. ne znam kako bih vam to bolje objasnila. Zbog tog problema sada nema ravnotežu, nije stabilan i ne može samostalno hodati. Već smo se s liječnicima dogovorili da će ići na operaciju desnog stopala u svibnju ili lipnju iduće godine - rekla je Martina.</p><h2>Dobit će novu protezu </h2><p>Uz to, protezu koju ima već godinu dana, sada je prerastao. Za par dana idu u Zagreb na razgovor s ortopedima, protetičarima i fizioterapeutima te će s njima dogovoriti izradu nove proteze.</p><p>- Ona će se najvjerojatnije raditi u Hrvatskoj jer ju Šimun brzo preraste, za šest mjeseci do godinu dana, tako da nema smisla stalno odlaziti u inozemstvo po novu sad kad već znamo kakva mu treba - kaže majka. Dodala je i da čekaju poziv iz Bostona jer bi tamo trebali ići krajem prosinca.</p><p>- Upravo im šaljemo Šimunove najnovije nalaze jer su oni već ranije zaključili da im je on savršen kandidat kod istraživanja koje rade o spini bifidi. Od novog odlaska u Ameriku očekujemo da ćemo se možda riješiti kateterizacije, odnosno da će Šimunu možda probava i mokraćni mjehur samostalno profunkcionirati, bez potrebe za kateterom. To bi za nas i za Šimuna bila ogromna stvar, jedan dodatno ostvareni san koji bi Šimunu omogućio puno normalniji život - rekla je Martina. Uopće ne sumnja da će njezin sin kao i uvijek sve to izdržati strpljivo i sa smiješkom.</p><h2>Nedavno je pitao za nogu </h2><p>- Baš ima divnu narav. Da sam njega prvog rodila i dalje bi htjela imati još petero djece ako treba, samo da svi budu veseli i dragi poput njega. I djeca u vrtiću su ga savršeno prihvatila kao i on njih.Fascinira ih njegova robotska noga, tako je oni zovu. A Šimun je tad sav ponosan i drago mu je - ponosna je majka. Priznaje da je Šimun samo dva puta do sada pitao za svoju nogu -odmah nakon operacije i nedavno.</p><p>- Rekao mi je: “Mama, zašto su je baš morali odrezati?” Bilo mi je teško jer kako ćeš tako malom djetetu objasniti tako nešto - kroz suze će Martina.</p><p>Podsjetimo, Šimun je rođen bez 25 kostiju u nogama, bez kuka, a imao je i zapetljane živce kralježnice. Operiran je u rujnu 2019. godine u privatnoj klinici čuvenog dr. Paleya na Floridi. Teška operacija trajala je devet sati, a liječnici su mu rekonstruirali kuk, izvadili duplicirani femur, amputirali natkoljenicu lijeve noge i napravili rekonstrukciju stopala desne noge.</p>