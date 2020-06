Mali Tin je rođendan proslavio bez krova nad glavom pa ga dobri ljudi razveselili tortom

<p>Bez obzira na okolnosti, danas smo jako sretni. Poslužilo nas je vrijeme pa ćemo danas slaviti u krugu obitelji. Skromno je, ali smo svi zajedno, a to je najbitnije - rekla nam je <strong>Magdalena Muškovac</strong> (31), majka dva sina, <strong>Theodora </strong>(13) i <strong>Tina</strong>, koji je na Bundeku proslavio svoj prvi rođendan.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Tin proslavio rođendan</p><p>Njih su troje, zajedno s bakom <strong>Dragicom</strong> (60) od potresa smješteni u Studentskom domu 'Cvjetno naselje'. Njihov stan u Vlaškoj ulici u potpunosti je stradao u potresu.</p><p>- Ugrabila sam Tina u naručje i dovikivala mamu i Theodora da provjerim jesu li živi. Dok nismo svi izašli van, mislim da nisam disala - nerado se tog 22. ožujka prisjeća Magdalena.</p><p>Iz Grada su joj rekli da ne zadovoljava kriterije za gradski stan jer nisu socijalni slučaj, invalidi ni branitelji, dok rješenje Ministarstva državne imovine još uvijek čekaju.</p><p>- Strah me da ćemo završiti na ulici. Gledala sam stanove, ali uz moju plaću i maminu mirovinu teško da ćemo si nešto moći priuštiti - kaže.</p><p>Ipak, naglašava kako ne traži ništa besplatno.</p><p>- Smeta me što ljudi misle da mi u Cvjetnom tražimo nešto za besplatno. Ja nisam u javnost izašla da tražim milostinju, već zato što imam osjećaj da je sustav zaboravio na sve nas. Ja ću stan plaćati i mi ćemo se snaći, ali netko nam mora dati smjernice i reći što dalje. Ovako živimo u neizvjesnosti, a to je ono najgore - objašnjava Magdalena.</p><p>Mali Tin svoj je rođendan proslavio u krugu obitelji na Bundeku. Veselo je trčao livadom sa svojim rođacima i uživao u svom danu.</p><p>Zagrebačka slastičarnica Cukeraj u suradnji s 24sata za rođendan mu je poklonila tortu u koju je Tin prvom prilikom umočio svoje prste.</p><p>- Okolnosti su takve kakve jesu, ali nedamo se. Ostajem pozitivna, a danas slavimo Tinov dan. Sretna sam - zaključuje Magldalena.</p>