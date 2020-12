Dragi ravnatelju!

Sjećam se prvog razreda kada sam dolazio rano u školu prije svih i bilo mi je dosadno. Onda ste me vi pitali hoću li igrati šah. To mi je puno značilo. Uvijek ste nasmijani i veseli. Sviđa mi se to što ste marljivi i uporni. Uvijek pohvalite nečiji dar. Brinete se za djecu, učitelje i ostale radnike u školi. Uživam u aktivnostima u školi. Sviđa ,i se učionica na otvorenom i školsko igralište. Htio bih s vama igrati ping pong. Puno radite i zato zaslužujete duge zimske praznike.

Ovo je pismo devetogodišnji Viktor Tucaković, učenik Osnovne škole Milana Langa u Bregani, napisao ravnatelju Igoru Matijašiću. Ponosni ravnatelj s pismom se pohvalio na Facebooku, te priznao da mu je krenula i suza radosnica.

"Današnja poruka jednog prekrasnog mladog bića po imenu Viktor Tucaković (učenik trećeg razreda) izmamila mi je istovremeno i osmijeh i suzu radosnicu...

Ovo je još jedan dokaz zašto je rad u školi najljepši posao na svijetu. Rečenice koje je napisao Viktor za mene imaju veći značaj od svih materijalnih stvari na svijetu zajedno... ❤️", napisao je Matijašić, a ovo iskreno Viktorovo pismo izazvalo je brojne pozitivne reakcije Matijašićevih Facebook pratitelja.

Osnovna škola Milana Langa i inače je poznata po inovacijama, zanimljivim projektima i velikoj podršci cijeloj zajednici u Bregani. Matijašić i njegovi zaposlenici, kako nastavnici, učitelji, tako i nenastavno osoblje, stalno unaprjeđuju nastavu. Tako su prošle jeseni za Dan kravate napravili najdužu kravatu u zemlji, a vrlo često upravo je škola mjesto koje okuplja stanovnike Bregane i okolice u brojnim događanjima. Matijašić stoga ističe, rad s učenicima najljepši je na svijetu.