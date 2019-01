Mališan (4) pao s 4. kata: Htio sam skočiti za njim s balkona...

Četverogodišnji dječak pao je u nedjelju ujutro s balkona na četvrtom katu stambene zgrade u Dragonjskoj ulici u Osijeku i teško se ozlijedio. Prema riječima dječakovog oca Antuna, kako piše Glas Slavonije, dječak neće imati nikakve trajne posljedice od ove nesreće iako je pri padu slomio ruku, ključnu kost, nogu i ozlijedio kralježnicu.

- Sinčić ima gnojnu anginu i spavao je. Odlučili smo ga ostaviti da spava jer je bolestan, dok ja suprugu odvezem na posao. Odvezao sam ju i naišao u pekarnicu. Nije me bilo svega 10-ak minuta. Kada sam se vratio u stanu je sve bilo tiho i mislio sam da i dalje spava. Otišao sam ga pogledati u sobu no nije ga bilo. Zvao sam ga i pretražio cijeli stan. Onda sam odjurio natrag u sobu gdje je spavao i izašao na balkon. Čuo sam ga kako me doziva od dolje. Pogledao sam preko ruba balkona i vidio kako leži na tlu i zove me. Nije ni plakao. Došlo mi je da ja skočim za njim preko balkona da prije dođem do njega, ali me spriječilo nešto u njegovom glasu, pa sam otrčao dolje – ispričao je otac za Glas Slavonije.

Ubrzo je stigla Hitna pomoć, no kako otac dalje priča, dječak nije htio ići s njima već je htio da ga otac odveze u bolnicu.

- Cijelo vrijeme je bio priseban i normalno je razgovarao. Kasnije mi je policijski inspektor rekao da su ga u stvari spasile antene koje ljudi imaju ispod nas tzv. riblje kosti, koje su mu ublažile pad. Rekli su mi u bolnici da, osim lomova, nema nikakvih unutarnjih ozljeda, no da će ga danas još jednom pregledati da bi bili sto posto sigurni. Poslije bi mu trebali polako davati tekuću hranu. Ovo je prestrašno. Imamo četvero djece i nikada nije bilo nikakvih problema. Mislim da ćemo ga od sada držati pod staklenim zvonom – ispričao je otac.

Susjedi: Nije plakao, samo je tako sjedio, smušeno...

Razgovarali smo i sa susjedima koji su prvi ugledali dijete kako leži na tlu.

- Bila je nedjelja, ujutro, oko 9 sati. Susjeda je rekla da je čula neki tupi udarac, kao da je nešto palo na tlo. Pogledala je kroz prozor i na zemljanom tlu vidjela dijete kako sjedi, u donjem dijelu pidžame. Nije plakao, samo je tako sjedio, smušeno. Sletili smo se dole sa kata nas dvojica i vidjeli da se radi o dječaku od četiri i pol godine koji živi na četvrtom katu naše zgrade. Činilo se kao da je došao odnekuda i tu sjeo. To smo prvo pomislili. Imao je na sebi još i majicu i pored njega je bio maleni ruksak kao za vrtić. Pitali smo ga što tu radi sam, on je dozivao tatu, a onda je odjednom iz sjedećeg položaja pao na tlo. Tek onda smo vidjeli da mu nogica čudno stoji, pokušali smo ga dići ali je odmah počeo jaukati da ga boli, pokazivao je da ga boli ruka i govorio da ga boli stomak. Pozvali smo Hitnu i policiju, odvezli su dječaka u bolnicu, a mi smo ostali šokirani spoznajom da je maleni vjerojatno pao sa svog balkona. Ako je tako, prava je sreća što je ostao živ, zapravo čudo - kaže Miroslav, stanovnik zgrade u Dragonjskoj ulici u osječkom Bosutskom naselju koji još uvijek ne može vjerovati da se takva strava dogodila u njihovom naselju.

'Tko zna što se dogodilo. Moglo je biti svašta u toj dječjoj glavici'

Policija je cijelo prijepodne radila očevid i istragu.

- Što se zapravo dogodilo nakon što se dječak probudio ne znamo. Da li je možda mjesečario pa izašao na balkon, ili se probudio pa tako pospan ujutro otkrio da je sam, obukao majicu i uzeo svoju torbu pa krenuo na balkon kada je vidio da su ulazna vrata zaključana.. Mislim, tko zna. Moglo je biti svašta u toj dječjoj glavici. Navodno se popeo na fotelju koja je na balkonu i sa nje pao preko ograde - kaže susjed koji je sa dječakom bio dok nije došla Hitna i odvezla ga u bolnicu.

Cijelo je vrijeme on sa njima razgovarao i bio priseban. Neposredno prije dolaska Hitne do mjesta gdje je pao dječak došao je i njegov otac kojega je dječak dozivao. I on je bio u šoku.

- Malo zapravo znamo o njima jer su doselili u zgradu prije oko godinu dana. Dječaka smo povremeno viđali jer on navodno živi sa tatom u Belišću, a mama je preko tjedna u Osijeku jer je tu dobila posao - kažu susjedi nadajući se da će malenov oporavak proći bez problema.

Antene ga spasile: Roditeljima ide kaznena prijava

Kako smo već naveli, vjeruje se kako je dječak ostao živ samo zahvaljujući antenama za TV koje susjedi ispod njih imaju postavljene za ogradu balkona. One su mu značajno ublažile pad.

Protiv roditelja slijedi kaznena prijava.