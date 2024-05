Mališani s onkologije vesele se svom idolu: 'Baby Lasagna svi te volimo, dođi nas posjetiti!'

Nevjerojatna je količina pozitive i optimizma koju je Baby Lasagna unio ne samo u sterilne bolničke prostorije Zavoda za dječju onkologiju i hematologiju "Dr. Mladen Ćepulić" pri Klinici za dječje bolesti Zagreb. U njemu se osoblje svim silama trudi uljepšati bolničke dane ne samo najmanjim pacijentima nego i svim pacijentima tog zavoda koji prolaze kroz višemjesečno i zahtjevno liječenje.

- Naš zavod je referentni centar za solidne tumore dječje dobi. Na odjelu ih je trenutno 14, a u dnevnoj bolnici danas više od 30. U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira od 150 do 200 novih slučajeva djece s malignim oboljenjima. Posebnost kod nas je što jedan od roditelja uz dijete može biti 24 sata, imamo vrtić i osnovnu školu, a volonteri iz udruge Krijesnica dolaze djeci ispuniti vrijeme vikendom. Na ovom odjelu sve uloge su važne, od tete spremačice do liječnika - govori nam psihologinja Sara Lulić Kujundžić. Objašnjava nam da se dvije odgojiteljice iz dječjeg vrtića Izvor svakodnevno posvećuju baš svakom djetetu u njihovim bolničkim sobama.

- U vrtić su uključena djeca do polaska u školu, a sva djeca do osmog razreda ovdje u bolnici pohađaju školu. Predaje im 16 nastavnika iz OŠ 'Izidor Kršnjavi'. Svako dijete kojem zdravstveno stanje tog dana to dopušta ima nastavu uz bolnički krevet, a s onima koji su nakon duljeg vremena otpušteni kući i još nisu u mogućnosti pohađati redovnu školu imaju online nastavu - govori nam voditeljica škole Martina Bošnjak. Ističe da im mogućnost pohađanja škole znači puno jer ostaju u toku s gradivom, s vršnjacima, i pruža im se mogućnost da nakon liječenja nastave školovanje u matičnoj školi, s mnogo manje nadoknada. Cijelo osoblje bilo je ugodno iznenađeno gestom Baby Lasagne da pola iznosa od 50.000 eura koji mu je namijenila Vlada za izvrstan plasman na Eurosongu i promociju Hrvatske, daruje upravo ovom zavodu.

- Radosni smo i beskrajno zahvalni što promovira neke temeljne vrijednosti: empatiju, brigu za druge, skromnost, razumijevanje. Lijepo je vidjeti da netko koga krase te osobine razmišlja o potrebitima. To nam je i najvažnije u cijeloj ovoj priči i služi kao vrijedan primjer za naše najmlađe, a vjerujem i svima drugima. Radovalo bi nas da nam dođe u posjet, ali smo svjesni da je iza njega stresan i izazovan period i da mu treba odmor. Razumiju to i djeca, a ovo što je učinio za naš zavod već je samo po sebi dovoljno. No, kako god, kad god dođe, dobro nam je došao - kaže Sara. Otkriva nam kako se vijest o donaciji Baby Lasagne proširila hodnicima i sobama brzinom svjetlosti, zavladalo je nevjerojatno uzbuđenje, a iz svih soba čuli su se Lasagnina pjesma i smijeh.

- Vijest je oduševila čak i roditelje i djecu koja više nisu na liječenju. Razbila je rutinu, unijela dašak pozitive i veselja, a velika je stvar već i to što netko misli na djecu koja se nose sa zahtjevnom bolesti i liječenjem. Svijest o ovom odjelu bi se trebala širiti stalno. Jer u tim sobama su iznimno hrabri roditelji i djeca koji su primjer strpljenja, snage, hrabrosti i od kojih svaki dan nešto možemo naučiti - kaže Sara. Pročelnica zavoda, prof. Jasminka Stepan Giljević, objasnila je kako se zavod bavi rijetkim bolestima koje zahtijevaju veliki intenzitet liječenja, u kojem dijete sa svojom obitelj proživljava vrlo stresno razdoblje. Zato gestu Baby Lasagne još više cijeni.

- Iz nje se vidi dobrota čovjeka prema onima koji su u potrebi. To je velika borba koja zahtijeva puno pretraga, procedura, lijekova, dijagnostike, potporne terapije i veselje koje se pojavilo s donacijom od čovjeka koji nema veze s pedijatrijskom onkologijom je zadivljujuće i teško opisati. Taj izniman mladi čovjek razveselio je djecu koja su na ozbiljnom liječenju i koja imaju različite nuspojave vezane uz liječenje. Baby Lasagna stvarno je unio optimizam našoj djeci i želimo mu poručiti da ga čekamo i da ga podržavamo - rekla je prof. Stepan Giljević. Ravnatelj Klaićeve bolnice, dr. Goran Roić, donirani novac namijenio je za opremanje laboratorija za protočnu citometriju, što je visokodiferentna laboratorijska dijagnostika za potrebe onkoloških dječjih pacijenata.

Liječe se i iščekuju da ih posjeti njihov idol

Baby Lasagna mi je najbolji pjevač na svijetu. Jako bih volio da me dođe posjetiti ovdje u bolnicu i da ga mogu pitati koji mu je auto najbolji i da li voli pohance, ozarena lica povjerio nam je Antonio (7). Sobu dijeli s Mihaelom, četverogodišnjim dječakom koji tijekom liječenja pohađa vrtić u zavodu.