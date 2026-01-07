Nakon ukupno sedam sati zahtjevne akcije, tele je uspješno izvučeno živo i neozlijeđeno, na veliko zadovoljstvo vlasnika te svih sudionika ove intervencije, pišu iz HGSS-a Split
Malo čudo kraj Sinja: Nestašno tele usred noći upalo u jamu, izvukli ga splitski HGSS-ovci
U srijedu ujutro, posredstvom centra 112, na dežurni telefon HGSS Stanice Split zaprimljen je poziv lokalnog stočara s područja Gornjih Korita u općini Otok kod Sinja. Tijekom noći jedno je tele upalo u obližnju otvorenu jamu na području Blaca na Kamešnici, napisali su u srijedu iz Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Split.
Svjesni vrijednosti domaćih životinja za njihove vlasnike, tim spasilaca se uputio na teren. Uz standardnu speleološku opremu, akcija je zahtijevala upotrebu tripoda i posebno prilagođenog pojasa za spašavanje životinja. Spasioci su se spustili u jamu te su, uz maksimalan oprez i strpljenje, ulovili, vezali i izvukli životinju.
- Nakon ukupno sedam sati zahtjevne akcije, tele je uspješno izvučeno živo i neozlijeđeno, na veliko zadovoljstvo vlasnika te svih sudionika ove intervencije - piše HGSS.
