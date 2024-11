Malo mučki... ha? Kako je sin utopio ćaću Zdravka. Odvjetnik tvrdi: Nije to nikakvo priznanje

Da, podizao sam novac s računa inozemnih off shore tvrtki i veći dio tog novca predavao sam ocu na njegov zahtjev, a jedan dio zadržao sam za sebe, naveo je Mario Mamić u pisanoj obrani koju je predao Županijskom sudu u Osijeku. Podsjetimo, u tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje 19 milijuna eura iz Dinama u okviru zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, kojima sude u odsutnosti, optuženi su Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović te poduzetnik Sandro Stipančić.

Menadžer Nikky Arthur Vuksan priznao je krivnju i nagodio se s Uskokom za uvjetnu kaznu, a poduzetnik Igor Krota nakon priznanja je osuđen na rad za opće dobro. O mnogobrojnim transakcijama preko inozemnih tvrtki u svojoj je pisanoj obrani govorio i Stipančić. Između ostalog, naveo je da je u slučaju nagodbe Dinama te igrača Joška Jeličića i Gorana Jurića, po nalogu Marija Mamića, s računa tvrtki koje je kontrolirao ukupno podigao oko 527.000 eura. Taj je novac predavao Mariju Mamiću, a za svoje administrativne usluge, obavljene preko nekoliko inozemnih tvrtki, za sebe je zadržao oko 104.000 eura. Kako bi mogli napraviti analizu njihove obrane i opsežne dokumentacije koju su dva okrivljenika dostavila, Uskok je predložio odgodu rasprava. Sud je to djelomično prihvatio pa se suđenje nastavlja 25. studenog.

Odvjetnik: Njihova je stvar tko je kome što predavao

- Iz ovako iznesenih obrana ne proizlazi da su oni priznali krivnju nego su samo analizirali tijek novca, odnosno u obrani su iznijeli tko je kome davao određeni novac. Morate biti svjesni da su Mario i Zdravko otac i sin i apsolutno je njihova osobna stvar tko je kome i što je predavao. Ključno je da se ni Mario ni Sandro Stipančić nisu izjasnili da se smatraju krivima nego su danas samo ispričali kako je išao tijek novca po njihovom viđenju. U prilog tome su priložili određenu dokumentaciju i o njoj trenutno ne mogu ništa reći jer je još nisam proučio - kazao je Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića.

Dodao je da njihova obrana ne otežava situaciju njegovom branjeniku jer su oni samo govorili o tijeku novca, a u ovom postupku potrebno je dokazati jesu li određene usluge bile fiktivne ili nisu.

- Mi tvrdimo da te usluge nisu fiktivne, da su sve izvršene, a tko je kasnije kome dao ili posudio taj novac, to je sasvim sporedno. Nema nezakonitosti u tome što je novac iz Dinama išao na račune inozemnih tvrtki pa s tih računa na račune Zdravka Mamića, Marija Mamića ili Sandra Stipančića. Te su usluge izvršene onako kako su i dogovorene i nema nikakvih nezakonitosti. To što se poslije događalo s tim novcem nije stvar ovog postupka. Ključno je samo utvrditi jesu li usluge izvršene ili ne. Po stavu obrane, one su izvršene, a tijek novca nije bitan - kaže Glavaš.

Svjedočio je i Mladen Vedriš, bivši član izvršnog odbora Dinama, koji ne zna da bi se klub financirao preko tvrtki Zdravka Mamića, niti o detaljima transfera igrača, a ne zna ni kako su se dijelila transferna obeštećenja između igrača i kluba.