'Malo smo se igrali s vatrom, a kako smo to napravili je tajna'

Malo smo se igrali smo se s vatrom, kazao nam je u šali Drago Mlinar (49), okupan u iskricama vatre na Danima vitezova Vranskih u petak. Oko njega je frcalo tako jako da mu se u noći nazirala samo silueta, a prizor je bio čaroban.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Riječ je o uglju i petroleju, jer se baziramo na srednjovjekovnim načinima zabave, koristimo prirodne materijale i nema nikakve pirotehnike. Kako to radimo, neću vam reći jer su materijali lako dostupni, a ne bi htio da neki klinac pokuša to raditi kod kuće. Vrlo je bitno biti jako vješt i uvježban, uložiti u to puno posla, ulaganja i rada da bi se izbjegle opekline i gušenje te da bi to tako izgledalo. Ali da, lijepo je za vidjeti kad se pokažu rezultati rada. Mi to vježbamo već sedam-osam godina. Kako puno putujemo po Hrvatskoj i Europi, prikupljali smo saznanja od drugih srednjovjekovnih udruga, pričali o tome, družili se, uvježbavali i na koncu smislili svoju stvar, svoju koreografiju i nastup, jer svako od nas ima svoju ulogu - kaže Mlinar, član udruge Koprivnički mušketiri i haramije.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Haramije su bili, dodaje, regularna vojska na našim prostorima od 16. stoljeća. Ta udruga, kao i brojne druge povijesne udruge, od početka sudjeluje u prizorima bitaka na Danima vitezova Vranskih, ali ovo im je bio prvi 'vatreni' nastup.

- Bilo je zbilja lijepo i uvijek bude tako, ali ove godine je pun pogodak bio i novi prostor - dodao je. I direktorica Turističke zajednice Pakoštane Danijela Vulin se slaže s njim.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Ove godine smo uprizorenje viteškog turnira i noćne bitke, konjičke predstave, srednjovjekovne obrte te vatreni spektakl s 400-tinjak sudionika međunarodnih viteških skupina preselili 300 metara dalje od Maškovića hana! Neusporedivo je bolje jer smo dobili 'treću dimenziju', svaki je šator na svom podestu umjesto da su svi u nizu kao do sada. Tu je prirodni kameni amfiteatar, rimski akvadukt s tekućom vodom koja žubori iz izvora vode Pećina, doveli smo domaće životinje, ispred svakog šatora zapalili vatru, ukomponirali zvučne i svjetlosne efekte i izazvali totalno oduševljenje posjetitelja - kaže Vulin.

Tema: Hrvatska