Malo sunca, malo kiše. Vrijeme promjenjivo s maglom

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zvonimir Barisin

U unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom ujutro te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren južni i jugozapadni. Na moru slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu lokalno malo kiše, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom ujutro te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren južni i jugozapadni. Na moru slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 9 do 13, uz dugotrajnu maglu ponegdje niža, a na obali i otocima od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima. 

