Zdravko Mamić maskiran u hercegovačkog Batmana provodi "reformu pravosuđa" na Facebooku, bombardira javnost prljavštinama i pikanterijama o osječkim sucima koje je neuspješno podmitio, te općenito izaziva kaos, rastura pravosuđe i produbljuje gađenje prema sucima i sudovima.

S druge strane, tu je Zoran Milanović.

Predsjednik Republike na Facebooku ratuje s Ustavnim sudom, odbacuje njegove odluke o provedbi izbora predsjednika Vrhovnog suda, obraća se predsjedniku Ustavnog suda kao "kumu", nadmeće se s predsjednikom Hrvatskog sabora, pa i s premijerom, govori o "namještenim pozivima", o "HDZ-ovoj močvari" i "HDZ žetončićima", o "vojniku HDZ-ova pravosuđa", uz borbenu poruku "No pasaran!".

Nema još sliku Batmana, ali nije ni daleko. Možda se maskira u Banea.

Tako se u Hrvatskoj reformira pravosuđe.

Bjegunac i predsjednik

Na jednoj strani, bjegunac od pravosuđa koji se hvali da je podmićivao suce i da je potkupio predsjednika Vrhovnog suda sada udara po korupciji u kojoj je i sam sudjelovao, pa o njoj progovorio tek kad je izgubio, dok ga vjerno prate i podržavaju tisuće sljedbenika.

S druge strane, predsjednik Republike koji se grčevito drži Ustava i ignorira zakone želi preko koljena progurati svoju kandidatkinju mimo javnog poziva, pritom ratuje s institucijama, parlamentom i stručnjacima o tome treba li se poštivati Ustav ili zakon ili oboje ili nijedno od toga. Uz podršku tisuća svojih sljedbenika i pratitelja.

A na trećoj strani nalazi se HDZ i njegovo pravosuđe, njegov parlament i njegov Ustavni sud. Uz Šeksove kumove, naravno.

U obračunu tih struja trebala bi se provoditi reforma pravosuđa u ovoj zemlji. Što bi tu uopće moglo poći krivo?

Dirigirani kaos

Ovakva histerija, dirigirani kaos, prekomjerno bombardiranje, slobodno i arbitrarno tumačenje Ustava i zakona - podjednako i predsjednika države i predsjednika parlamenta - samo izazivaju nesigurnost i produbljuju gađenje. Tko je u pravu?

Je li u pravu Mamić koji je podmićivao, a sada razotkriva suce? I to samo one koji mu nisu pomogli, iako ih je platio? Može li on sada biti heroj, a ne zločinac?

Je li u pravu Milanović koji je zadužen za čuvanje Ustava i zakona, a sada ih tumači kako mu odgovara, otvarajući birtijaške polemike s najvišim institucijama ove države, iako mnogi pravni stručnjaci tvrde da nije u pravu? I koji na silu želi progurati svoje imenovanje, baš kao što HDZ-ovci guraju svoje na čelo Vrhovnog suda? I kako bismo reagirali da se tako ponašala Kolinda Grabar Kitarović?

HDZ-ov Gotham

Ili su u pravu Gordan Jandroković sa svojim tumačenjem poslovnika Sabora, odbacivanjem Milanovićeva prijedloga i izmišljanjem nekih novih obaveza za šefa države, i Ustavni sud koji sa svojom HDZ većinom tradicionalno drži leđa HDZ-ovoj Vladi i saborskoj većini?

Ili ćemo, pak, vjerovati sudačkoj struci koja se javno zgraža nad korupcijom u svojim redovima, ali nikako da se s njome obračuna?

Ovakva histerija pod krinkom reforme pravosuđa dovodi do još snažnijeg pucanja države po šavovima, do daljnje erozije povjerenja u institucije, do situacije u kojoj su građani i javnost prisiljeni zauzeti svaki svoju stranu i vjerovati informacijama i tumačenjima s kojima se najviše slažu.

Što krivo izraste...

Mamić provodi svoju reformu pravosuđa istovarivanjem hrpetina smeća. Milanović provodi svoju reformu pravosuđa zaobilaženjem procedure i ignoriranjem Ustavnog suda. A HDZ odbija bilo kakvu reformu pravosuđa jer se već trideset godina brine o tome da ono bude u njegovim rukama.

Što je krivo posađeno, nemoguće je ispraviti. Još teže ovakvim pokušajima Zdravka Mamića i Zorana Milanovića.

A najteže će ipak biti ako sve ostane onakvim kako je to HDZ od početka zamislio.