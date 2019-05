Malog Archieja usporedio s čimpanzom pa dobio otkaz

Kraljevska beba napušta bolnicu, napisao je na Twitteru Danny Baker, slavni radijski DJ ispod crno-bijele fotografije muškarca i žene koji za ruku vode čimpanzu obučenu u dječaka.

On tvrdi da je u pitanju bila samo šala, no to je rečenica koja mu je privrijedila otkaz na BBC-u, medijskoj kući na kojoj je radio od 1989. godine.

Nakon što je njegova 'šala' izazvala zgražanje na društvenim mrežama i optužbe da se radi o čistom rasizmu, Baker je fotografiju obrisao te se ispričao.

- Ispričavam se na fotografiji majmunčića u otmjenom odijelu koja je neke razljutila. Ta mi usporedba nikad nije pala na pamet jer moj um nije toliko bolestan. Čim su se pojavile smislene kritike, maknuo sam objavu. To je to, napisao je na Twitteru Baker.

Nakon što je njegova objava zainteresirala medije diljem svijeta, bilo je samo pitanje trenutka kada će BBC otpustiti Bakera. I to se na kraju i dogodilo.

- Upravo sam dobio otkaz na BBC-u na kraju je kratko napisao Baker na vlastitom Twitter profilu, no ni tu se nije zaustavio.

- Namjera da me se otpusti s BBC-a bila je majstorska radionica pompoznosti. Rekli su mi kako sam ja sigurno mislio to što sam objavio i da BBC mora držati do svoje reputacije, bla, bla, bla. Doslovno su me bacili pod bus. Mogao sam čuti kako im klecaju koljena, zaključio je Danny Baker uz hashtag koji, vjerujemo, ne moramo prevoditi - #Fuckem.