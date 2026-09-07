U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, starija maloljetnica teško je ozlijeđena dok je bila putnica na quadu, a vozač će biti kazneno prijavljen zbog nepažnje.
Maloljetnica pala s quada kod Međimurja, teško je ozlijeđena
U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak u Šandorovcu u Međimurskoj županiji teško je ozlijeđena starija maloljetnica koja je bila putnica na četverociklu, a protiv 19-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava, objavila je policija u ponedjeljak.
Nesreća se dogodila oko 3,20 sati na šljunčanom parkiralištu u Prvomajskoj ulici, gdje je 19-godišnjak upravljao četverociklom čakovečkih oznaka, prevozeći na mjestu za putnika stariju maloljetnicu.
Prilikom skretanja na parkiralištu naglo je povećao brzinu, zbog čega je došlo do proklizavanja stražnjih kotača i gubitka nadzora nad vozilom koje se potom prevrnulo pri čemu su vozač i putnica pali su na šljunčano tlo.
Ozlijeđena maloljetnica naknadno je zatražila liječničku pomoć u Županijskoj bolnici Čakovec, nakon čega je vozilom Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prevezena u Zagreb na daljnje liječenje. U nesreći je zadobila teške tjelesne ozljede.
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