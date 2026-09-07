Maloljetnica pala s quada kod Međimurja, teško je ozlijeđena

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak u Šandorovcu u Međimurskoj županiji teško je ozlijeđena starija maloljetnica koja je bila putnica na četverociklu, a protiv 19-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava, objavila je policija u ponedjeljak.

Nesreća se dogodila oko 3,20 sati na šljunčanom parkiralištu u Prvomajskoj ulici, gdje je 19-godišnjak upravljao četverociklom čakovečkih oznaka, prevozeći na mjestu za putnika stariju maloljetnicu.

Prilikom skretanja na parkiralištu naglo je povećao brzinu, zbog čega je došlo do proklizavanja stražnjih kotača i gubitka nadzora nad vozilom koje se potom prevrnulo pri čemu su vozač i putnica pali su na šljunčano tlo.

Ozlijeđena maloljetnica naknadno je zatražila liječničku pomoć u Županijskoj bolnici Čakovec, nakon čega je vozilom Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prevezena u Zagreb na daljnje liječenje. U nesreći je zadobila teške tjelesne ozljede.