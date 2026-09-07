Prvi dan škole i prometni kaos u Zagrebu: Nesreća kod Buzina, velike gužve, a radovi još traju

S početkom nove školske godine, u Zagrebu se očekuje i povratak velikih gužvi na prometnicama. Gužve su u ponedjeljak ujutro već zabilježene na više lokacija diljem grada. Iz Grada Zagreba ranije su poručili kako je većina ljetnih građevinskih radova završena, zbog čega bi prometovanje gradom trebalo biti jednostavnije i protočnije.

Velike kolone vozila stvaraju se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin, na kolniku u smjeru Lipovca. Oko 7 sati tamo se dogodila prometna nesreća. Zbog nesreće se promet odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane.

Iz Policijske uprave zagrebačke uputili su apel vozačima da zbog povratka školaraca posebnu pozornost obrate na područje oko škola te da voze opreznije nego inače, prenosi HRT Radio Sljeme. Veće gužve oko 7 sati zabilježene su i na Zagrebačkoj cesti u smjeru Črnomerca. Kolone se stvaraju i duž Ilice, od Vrapča do okretišta Črnomerec. Prema podacima Google Mapsa, prometnice su označene tamnocrvenom bojom, što označava vrlo usporen promet i velike kolone.

Pojačan promet zabilježen je i na Zagrebačkoj aveniji u smjeru istoka, od područja Ulice Hrvatskog sokola prema Savskoj cesti. Promet dodatno usporava nadvožnjak na križanju sa Selskom cestom, gdje su još uvijek u tijeku radovi. Iako su najavili da je većina velikih radova završena, radovi su u tijeku i od Ozaljske do Savske ceste, a glavnina radova, navode iz Grada, izvodit će se od 11. do 15. rujna.

- Privremena regulacija prometa! Ulica grada Vukovara na dijelu od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca, od subote 13. lipnja do 15. rujna bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova uspostavit će se dvosmjerno prometovanje Tratinskom ulicom, a raskrižjem Ulice grada Vukovara i Nove ceste bit će omogućeno prometovanje u smjeru sjever – jug i obratno. Obilazni pravac: Ulica grada Vukovara – F. Andrašeca – Tratinska – Ozaljska i obratno - objavili su.

U tijeku je i rekonstrukcija Sarajevske ceste i izgradnja nove tramvajske pruge. Sarajevska cesta bit će proširena na puni profil s tri prometne trake u svakom smjeru, tramvajskom prugom te obostranim pješačkim i biciklističkim stazama. Privremena regulacija prometa odvija se zbog nastavka radova. Od 1. kolovoza do 30. rujna 2026. Sarajevska cesta na dijelu od ulice Kamenarka do približno 100 metara od raskrižja s Ulicom Aleksandra Brdarića, bit će zatvorena za sav promet.

Od danas, pa sve do 7. prosinca u tijeku je rekonstrukcija Ulice Josipa Lončara sve do potoka Dubravica, pa se i tamo odvija posebna regulacija prometa. Obilazni pravci: V. Škorpika – Samoborska cesta – Jankomir, Kreše Golika – Josipa Lončara – Samoborska cesta - Jankomir.

U Ulici Ljudevita Posavskog u tijeku je rekonstrukcija nadvožnjaka, a trajat će do siječnja 2027. godine.

Povećana gustoća prometa zabilježena je i na autocesti A4, odnosno zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Prema informacijama HAK-a, promet se odvija usporeno, uz povremene zastoje kroz dvije prometne trake.

Prema informacijama sa stranica ZET-a, tramvajske i autobusne linije zasad prometuju bez poteškoća. Tramvajske linije 9 i 17 ponovno voze Zvonimirovom ulicom sve do okretišta Borongaj.