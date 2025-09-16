Niz napada na djecu i odrasle odjeknuo je područjem Dubrave. Policija je identificirala počinitelje, ali istraga još traje
Maloljetnici teroriziraju ljude u Dubravi: 'Troje je mlađe od 14 godina, riječ je o više sukoba'
Maloljetnička banda, ili više njih, teroriziraju djecu i odrasle na području zagrebačke Dubrave. Sve je počelo još ljetos, a kulminiralo u subotu, 6. rujna, kad je skupina maloljetnika navečer u sat vremena dva puta napala i pretukla nekoliko maloljetnika.
U vezi nemilih događaja poslali smo i upit u kojem nam je policija potvrdila da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku.
- Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet četvero počinitelja, od kojih je troje kazneno neodgovorne djece mlađe od 14 godina te se u odnosu na njih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavlja izvješće kao nadopuna kaznene prijave koja je podnijeta protiv maloljetnog počinitelja, a koji je 7. rujna uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela tjelesna ozljeda iz članka 117. Kaznenog zakona te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. O događaju je obaviješten nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad - navode iz policije.
Zatim su se osvrnuli na incident iz 14. rujna.
- Policijska postaja Dubrava zaprimila je dojavu da je na okretištu Dubec više mlađih osoba fizički napalo jednu osobu. S obzirom da prilikom dolaska policijskih službenika nije zatečena ozlijeđena osoba niti eventualni počinitelji, policijski službenici prikupljaju sve obavijesti s ciljem utvrđivanja je li se navedeni događaj dogodio obzirom u ovom trenutku nemamo saznanja o moguće ozlijeđenoj osobi niti njezinom identitetu. Također, izvršena je i provjera u zdravstvenoj ustanovi kako bi se došlo do saznanja o osobi koja bi se mogla dovesti u svezu s navedenim, a kojom prilikom nisu prikupljeni podaci da bi bila zatražena ili pružena liječnička pomoć - objasnili su.
Uz to, osvrnuli su se i na incident iz 23. kolovoza u kojem je više mlađih osoba galamilo i na javnom mjestu fizički napalo ženu i muškarca.
- Lakše su ozlijeđeni. Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet tri osobe (jedne starosti 14 i dvije osobe mlađe od 14 godina) dok se i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja ostalih sudionika događaja nakon čega će po dovršetku kriminalističkog istraživanja nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu biti podnijet optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - izvijestili su iz policije.
