Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA U PULI

Maloljetnici teško ozlijedili ženu u Puli, vozili su prejaki romobil

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Maloljetnici teško ozlijedili ženu u Puli, vozili su prejaki romobil
ILUSTRACIJA Vozilo Hitne pomoći | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Do nesreće je došlo kada je maloljetnik upravljao električnim romobilom nogostupom, i to vozilom veće snage od dopuštene. Uz to, na romobilu je nepropisno prevozio dijete

Admiral

Žena (63) zadobila je teške ozljede i zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici nakon što je jučer oko 15 sati stradala u naletu električnog romobila u Besenghijevoj ulici u Puli.

Do nesreće je došlo kada je maloljetnik upravljao električnim romobilom nogostupom, i to vozilom veće snage od dopuštene. Uz to, na romobilu je nepropisno prevozio dijete. U jednom trenutku prednjim dijelom romobila udario je u 63-godišnju ženu koja se kretala nogostupom, uslijed čega je pala na tlo i zadobila teške ozljede.

Ozlijeđena žena hitno je prevezena u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Policija je maloljetniku oduzela električni romobil koji mu je majka dala na korištenje te će o događaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. O slučaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Iz Policijske uprave istarske ponovno apeliraju na građane, osobito roditelje, da poštuju prometne propise te vode računa o sigurnosti svoje djece i ostalih sudionika u prometu.

Podsjećaju kako u prometu ne mogu sudjelovati svi električni romobili. Zabranjena je uporaba romobila veće snage i brzine od propisanih, a za upravljanje takvim vozilima predviđena je novčana kazna od 130 eura.

Sudjelovanje u prometu dopušteno je isključivo električnim romobilima bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat.

Policija podsjeća na druga pravila kojih se trebaju pridržavati vozači električnih romobila:

  • električnim romobilima ne mogu upravljati osobe mlađe od 14 godina
  • vozači na glavi moraju imati kacigu
  • vozači se mogu kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, onda nogostupom
  • vozači moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak
  • na električnom romobilu ne može se prevoziti više osoba, samo vozač
  • romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje
  • noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom te imati upaljeno svjetlo na romobilu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'
DOBILA 15 GODINA ZATVORA

Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'

Majka koja je utopila svoje autistično dijete dobila je 15 godina zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje. Sudu je rekla da ne postoji gora kazna od patnje, boli i krivnje od gubitka djeteta, ali i boli koju je nanijela obitelji
Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki
KRAĐA PODATAKA

Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki

Policija istražuje phishing napade na Facebooku i Instagramu, građane se navodi na lažne stranice radi krađe podataka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026