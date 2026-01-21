Maloljetnici teško ozlijedili ženu u Puli, vozili su prejaki romobil

Žena (63) zadobila je teške ozljede i zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici nakon što je jučer oko 15 sati stradala u naletu električnog romobila u Besenghijevoj ulici u Puli.

Do nesreće je došlo kada je maloljetnik upravljao električnim romobilom nogostupom, i to vozilom veće snage od dopuštene. Uz to, na romobilu je nepropisno prevozio dijete. U jednom trenutku prednjim dijelom romobila udario je u 63-godišnju ženu koja se kretala nogostupom, uslijed čega je pala na tlo i zadobila teške ozljede.

Ozlijeđena žena hitno je prevezena u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Policija je maloljetniku oduzela električni romobil koji mu je majka dala na korištenje te će o događaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. O slučaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Iz Policijske uprave istarske ponovno apeliraju na građane, osobito roditelje, da poštuju prometne propise te vode računa o sigurnosti svoje djece i ostalih sudionika u prometu.

Podsjećaju kako u prometu ne mogu sudjelovati svi električni romobili. Zabranjena je uporaba romobila veće snage i brzine od propisanih, a za upravljanje takvim vozilima predviđena je novčana kazna od 130 eura.

Sudjelovanje u prometu dopušteno je isključivo električnim romobilima bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat.

Policija podsjeća na druga pravila kojih se trebaju pridržavati vozači električnih romobila:

električnim romobilima ne mogu upravljati osobe mlađe od 14 godina

vozači na glavi moraju imati kacigu

vozači se mogu kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, onda nogostupom

vozači moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak

na električnom romobilu ne može se prevoziti više osoba, samo vozač

romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje

noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom te imati upaljeno svjetlo na romobilu