Maloljetnicima u Drnišu i Zadru policija našla opasne petarde!

Policija diljem Hrvatske već ima pune ruke posla s maloljetnicima koji neovlašteno posjeduju i koriste opasna pirotehnička sredstva. Posljednji slučajevi iz Zadra i Drniša samo su dio zabrinjavajućeg trenda uoči blagdana, a nadležni ponovno apeliraju na roditelje da nadziru djecu jer posljedice mogu biti tragične, a kazne rigorozne

U sklopu tradicionalne operativne akcije "Mir i dobro", policijski službenici pojačano nadziru zlouporabu pirotehničkih sredstava. Tako su u petak u Zadru, u Ulici 112. brigade, zatekli dvojicu maloljetnika od kojih je svaki posjedovao pirotehničko sredstvo opasne kategorije F2. Istoga dana, u Drnišu je zatečeno dijete s pet komada pirotehničkih sredstava još jače, F3 kategorije. U oba slučaja, pirotehnika je oduzeta uz prisutnost roditelja, a protiv maloljetnika slijede prekršajni postupci te obavijest nadležnom Zavodu za socijalni rad.

Slični su se slučajevi proteklih dana zaredali diljem zemlje. U Benkovcu je maloljetnik zatečen s petardom kategorije F2, dok je u Vodicama policija uhvatila dijete kako ispaljuje sredstvo iste kategorije. Dan kasnije, također u Vodicama, kod djeteta je pronađen pravi mali arsenal: 45 komada pirotehnike kategorije F3 i jedan komad F2.

Posebno zabrinjava situacija iz Novog Zagreba, gdje su policajci u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove zatekli dvojicu maloljetnika s petardama kategorije F2 i F4. Pretragom njihovih domova otkrivene su dodatne količine zabranjenih sredstava, uključujući desetke komada petardi kategorije F3, ali i jedan metalni bokser, koji spada u kategoriju zabranjenog hladnog oružja. Važno je naglasiti da pirotehniku iz kategorije F4, zbog iznimno visokog rizika, smiju koristiti isključivo profesionalci s posebnim znanjem.

Policija neprestano upozorava kako pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari čije nestručno rukovanje može dovesti do teških ozljeda. Zakonske odredbe su vrlo jasne: djeci mlađoj od 14 godina u potpunosti je zabranjena uporaba bilo kakve pirotehnike. Za kršenje te odredbe odgovornost snose roditelji, kojima prijeti novčana kazna od 130 do 390 eura te prijava nadležnom centru za socijalni rad.

Maloljetnici stariji od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehniku najslabije kategorije F1, koja uključuje sredstva niskog rizika i zanemarive buke. Pirotehnička sredstva jačih kategorija, F2 i F3, dopuštena su samo punoljetnim osobama, i to isključivo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Pritom treba istaknuti da je prodaja, nabava i posjedovanje petardi i redenika iz ovih kategorija građanima u potpunosti zabranjena još od 2021. godine. Kazne za fizičke osobe koje ne poštuju zakon i koriste nedopuštenu pirotehniku kreću se od 660 do čak 1990 eura.

Nažalost, upozorenja često ne dopiru do onih do kojih bi trebala. Liječnici s hitnih prijema svake godine svjedoče stravičnim posljedicama. Već je u protekla dva tjedna petero djece mlađe od 14 godina zatražilo liječničku pomoć zbog ozljeda nastalih od petardi.