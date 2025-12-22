Obavijesti

News

Komentari 1
Osmero djece je zadobilo teške ozljede od pirotehnike lani, crni niz se nastavio: 'To nije igračka'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
27
Foto: Borna Filić/PIXSELL

Liječnici diljem Hrvatske svake godine svjedoče stravičnim prizorima. Iz policije upozoravaju: 'Pirotehnika nije igračka, a djeci ispod 14 godina zabranjena je svaka vrsta pirotehničkog sredstva!'

Uoči blagdanskog razdoblja, koje svake godine donosi povećanu opasnost od pirotehničkih sredstava, policija je ponovno pokrenula tradicionalnu akciju "Mir i dobro". Na konferenciji za medije izneseni su poražavajući podaci o stradavanju, s posebnim naglaskom na djecu koja su najčešće žrtve. Prošlogodišnja bilanca je tragična: teško je ozlijeđeno dvanaest osoba, od čega čak osmero djece i maloljetnika. Nažalost, crni niz nastavio se i ove godine.

12
Foto: Klinika za dječje bolesti Zagreb

Na opasnosti su upozorili Tomislav Vukoja, voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije, Katarina Vrabac, viša inspektorica Ravnateljstva civilne zaštite, te Mario Salopek iz Službe prevencije. Njihova je poruka jasna: pirotehnika nije igračka, a posljedice mogu biti kobne i trajne.

UŽAS Maloljetniku kod Vinkovaca eksplodirala petarda u ruci: Hitno ga prevezli u KBC Osijek
Maloljetniku kod Vinkovaca eksplodirala petarda u ruci: Hitno ga prevezli u KBC Osijek

Bolnice su već primile prve žrtve pirotehnike. Voditelj Protueksplozijske službe Tomislav Vukoja otkrio je zabrinjavajuće vijesti.​

- Imamo dvoje djece s teškim ozljedama, dječak u Osijeku i dječak u Privlaci kod Vinkovaca su teško ozlijeđeni - rekao je Vukoja. Slučaj iz Osijeka posebno je potresan. Desetogodišnjem dječaku petarda je eksplodirala u ruci na Trgu slobode, zbog čega su mu liječnici morali amputirati dva prsta.

Dječak je teško ozlijeđen. | Foto: Borna Filić/PIXSELL

Liječnici diljem Hrvatske svake godine svjedoče stravičnim prizorima. Izv. prof. prim. dr. sc. Nado Bukvić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, upozorava da se radi o mini eksplozivima.

​- Vidio sam puno puta djecu koja su ostala bez cijele šake, tri ili četiri prsta, ozljede drugih organa, posebno velike opekline po otvorenim dijelovima tijela, ali od svega najgore su amputacijske ozljede - ispričao je Bukvić.

UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Policija i stručnjaci neprestano ponavljaju kako je ključna uloga roditelja i edukacije. Viša inspektorica Katarina Vrabac naglasila je da je Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo apel svim osnovnim i srednjim školama kako bi se djecu upozorilo na opasnosti. Zakon je jasan: djeci mlađoj od četrnaest godina zabranjena je uporaba apsolutno svih pirotehničkih sredstava.

Zabranjena pirotehnika
Foto: MUP

​- Pirotehnika nije igračka. Djeca ne smiju koristiti ništa. Niti najslabiju kategoriju - poručio je Mario Salopek iz Službe prevencije. Problem je, međutim, što djeca do opasnih sredstava dolaze na razne načine, najčešće uz pomoć roditelja ili narudžbama putem interneta.

NASTAVLJA SE ISTRAGA Užas u Osijeku: Dječaku (10) u ruci eksplodirala petarda, amputirali su mu dva prsta
Užas u Osijeku: Dječaku (10) u ruci eksplodirala petarda, amputirali su mu dva prsta

Iako su petarde zabranjene još od 2021. godine, crno tržište cvjeta. Djeca preko stranih internetskih stranica, najčešće iz Češke, Slovenije ili Italije, naručuju proizvode koji nemaju odobrenje MUP-a i čija je ispravnost upitna. Nedavno je u Dugavama desetogodišnjak naručio petardu sa sto grama eksplozivne smjese.

​- Eksplozija takve petarde u rukama osobe izaziva smrtne posljedice - upozorio je Vukoja, dodajući da je nedavno u Splitu zaplijenjeno više od deset tisuća komada ilegalne pirotehnike.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Roditelji čija djeca koriste pirotehniku mogu biti kažnjeni novčanim kaznama koje se kreću od 130 do 390 eura. No, policija ističe kako represija nije jedini cilj. Najvažnija je prevencija i zaštita djece od trajnih posljedica koje im mogu uništiti život. Zbog toga su uputili i poseban apel.

DRUGI U TJEDAN DANA MEGAULOV U SPLITU Policija u stanu pronašla 11 tisuća komada pirotehnike. Objavili i snimku!
MEGAULOV U SPLITU Policija u stanu pronašla 11 tisuća komada pirotehnike. Objavili i snimku!

​- Molimo roditelje da pojačaju oprez i paze svoju djecu. Ako ste kod svoje djece našli nedozvoljena pirotehnička sredstva, policija u sklopu kampanje reagira tako da diskretno dođe na vašu adresu i bez sankcije i bez kazne će preuzeti ta sredstva - poručio je Salopek.

