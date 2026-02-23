S djecom se mora razgovarati o tome što je siguran spolni odnos, kako se zaštititi, ne samo od trudnoće, nego i od spolno prenosivih bolesti, što je kontracepcija, kako je dobiti i kako koristiti
HELENA TKALČEVIĆ
Maloljetničke trudnoće najbolje je prevenirati edukacijom djece
Osam mladih majki, uglavnom i same još djevojčice, sa svojim su bebama privremeno utočište pronašle u Majčinskom domu u Nazorovoj u Zagrebu. Tamo imaju svu podršku koja im treba - medicinske sestre i odgojiteljice koje borave s njima u smjenama, pedijatrijsku ambulantu... Kad im treba odmor ili moraju učiti za školu, odgojiteljica preuzima brigu o djeci. Uče o roditeljstvu, usvajaju znanja i vještine koje nisu dobila u svojim obiteljima, uče kuhati, brinuti o kućanstvu, skrbiti o sebi i svom djetetu.
