Maloljetnicu ugušio, njeno tijelo umotao u tepih i bacio: Rožeku povećali kaznu na 15 godina

Radoje Rožek je u prosincu prošle godine nepravomoćno osuđen na 11 godina zatvora za ubojstvo iz veljače 2020., a danas mu je ta kazna povećana na 15 godina. Kako javlja Večernji list, tako je odlučio Visoki kazneni sud, a izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od ovisnosti.

Kazna je povećana nakon žalbe tužiteljstva, a Visoki kazneni sud obrazložio je da je prvostupanjski sud Rožeku pogrešno olakotnim cijenio što je žrtvu primio u stan i sklonio je s ulice.

- Iz podataka u spisu proizlazi da je optuženik od nje tražio da mu preda svoj mobitel i računalo koje je otuđila iz roditeljske kuće, što je optuženik prodao te za isto dobio novac i drogu koju su zajedno konzumirali.

Kako je optuženik znao da je žrtva dijete, u bijegu iz roditeljske kuće i od ranije sklona konzumaciji droga, umjesto da je roditeljima ili institucijama dojavio gdje se ona nalazi, sklanjanjem s ulice zapravo je žrtvi omogućio daljnju konstantnu konzumaciju alkohola, marihuane i amfetamina jer, da je ostala na ulici, droga joj zasigurno ne bi bila dostupna u tim količinama te bi je možda pronašla policija ili roditelji koji su je intenzivno tražili ili bi se sama vratila kući.

Pogrešno je prvostupanjski sud kao otegotnu okolnosti cijenio što je optuženik žrtvi ostavio dostupnom svoju metadonsku terapiju. Ta okolnost predstavlja bitno obilježje tog kaznenog djela pa se ne može dvostruko cijeniti. Također otegotnim se ne može cijeniti da optuženik ne izražava iskreno žaljenje niti preuzima odgovornost za svoje postupke, s obzirom na to da se tijekom postupka izjasnio da se ne smatra krivim - stoji u obrazloženju Visokog kaznenog suda.

Maloljetnicu pretukao, gušio, tijelo zamotao u tepih pa bacio

Djelo za koje je optužen doista je gnjusno. Maloljetnicu, koja je prije toga konzumirala drogu, brutalno je pretukao 14. veljače 2020. oko 22 sata u stanu u Šenovoj ulici u Novom Zagrebu udarivši je šakama 15-ak puta po licu i tijelu.

Nakon što je onesposobio njezin otpor, na krevetu joj je položio jastuk na lice i počeo stiskati. Boreći se za dah i pokušavajući maknuti jastuk koji ju je gušio, djevojka si je noktima izgrebala lice. Na jastuku su istražitelji pronašli tragove njezine krvi.

Nakon ubojstva Rožek, koji poriče krivnju, satima je razmišljao što učiniti s tijelom. Potom ju je odjenuo, zamotao u tepih, a njezino tijelo odvukao do haustora u obližnjoj Zemljakovoj ulici, gdje je pronađeno 15. veljače oko 7 sati. Tijekom suđenja Rožek je više puta mijenjao obranu i pokušavao inkriminirati druge ljude, no sud je utvrdio da nitko od osoba na koje je upućivao nije u kritično vrijeme bio u stanu i da je upravo on počinio zločin za koji se tereti.

