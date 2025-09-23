Obavijesti

News

Komentari 0
ZAVRŠIO U BOLNICI

Maloljetnik pao s električnog romobila u Kutini: Nije nosio kacigu, zadobio teške ozljede

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnik pao s električnog romobila u Kutini: Nije nosio kacigu, zadobio teške ozljede
Šibenik: Električni romobili ostavljeni po cijelom gradu izazivaju bijes građana | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Liječnička pomoć pružena mu je u sisačkoj Općoj bolnici, a ozljede koje je zadobio nisu opasne po život

Maloljetnik je teško ozlijeđen nakon što je izgubio nadzor i pao s električnog romobila na asfaltirani nogostup u Ulici hrvatskih branitelja u Kutini, izvijestila je PU sisačko-baranjska. Do nesreće je došlo u ponedjeljak, 22. rujna oko 10.30 sati. Maloljetnik nije koristio zaštitnu kacigu.

U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'
Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'

Liječnička pomoć pružena mu je u sisačkoj Općoj bolnici, a ozljede koje je zadobio nisu opasne po život.

Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025