Maloljetnik pao s električnog romobila u Kutini: Nije nosio kacigu, zadobio teške ozljede

Maloljetnik je teško ozlijeđen nakon što je izgubio nadzor i pao s električnog romobila na asfaltirani nogostup u Ulici hrvatskih branitelja u Kutini, izvijestila je PU sisačko-baranjska. Do nesreće je došlo u ponedjeljak, 22. rujna oko 10.30 sati. Maloljetnik nije koristio zaštitnu kacigu.

Liječnička pomoć pružena mu je u sisačkoj Općoj bolnici, a ozljede koje je zadobio nisu opasne po život.

Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

