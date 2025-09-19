Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'

Na Klinici za dječje bolesti u Splitu u ovom se trenutku liječi 15-godišnjak s područja Trogira, koji je u Jedinicu intenzivnog liječenja djece primljen u četvrtak ujutro, nakon što je doživio nesreću vozeći romobil. Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje kako je dijete u teškom zdravstvenom stanju.

- Ima teške ozljede glave. Životno je ugrožen, u induciranoj je komi i nad njim se provode mjere intenzivnog liječenja - piše SD.

- Primljeni 15-godišnjak je na liječenju u Zavodu za intenzivnu pedijatriju te se provode svi potrebni postupci intenzivnog liječenja. Još jednom apeliramo na roditelje da ograniče korištenje romobila u svoje djece, da se koriste kacige, a potrebno je ovo pitanje regulirati i Zakonom. U posljednjih 6 mjeseci samo u našem Zavodu je liječeno 7 djece s teškim ozljedama nakon pada s romobila koji su zahtijevali intenzivno liječenje. Svi su bili muškog spola, u dobi od 12 do 17 godina. Samo njih dvoje je koristilo zaštitnu kacigu - kazao je za 24sata prof. dr. sc. prim. Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti

Ozlijeđeni 15-godišnjak vozio je el. romobil, koji dostiže brzinu i veću od 25 km/h.

- Nesreću je imao na području Planog kod Trogira. Vozio je el. romobil koji je van dostupnih kategorija. Očevid je pokazao da je vozio cestom i pao - kažu iz PU splitsko-dalmatinske za 24sata.

Ovakvih i sličnih nesreća s električnim romobilima u zadnje vrijeme je, nažalost, sve više. Često su u njih uključeni maloljetnici.

Policija podsjeća na pravila kojih se vozači električnih romobila trebaju pridržavati te pozivaju roditelje da se upoznaju sa zakonima koji reguliraju prijevozna sredstva.

- Pozivamo roditelje da razmisle prije donošenja odluke o kupnji, koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristiti, navode iz policije.