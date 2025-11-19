Obavijesti

Maloljetnik jurio i autom izletio u jarak, policajci se šokirali kad su vidjeli prometnu dozvolu

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnik jurio i autom izletio u jarak, policajci se šokirali kad su vidjeli prometnu dozvolu
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Stariji maloljetnik nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, odnosno zavoju, mokrom kolniku i slabijoj vidljivosti. Na sreću u nesreći nije ozlijeđen

Međimurska policija izvijestila je o prometnoj nesreći koju je u nedjelju, 16. studenog oko 22 sata u Bukovcu, skrivio stariji maloljetnik bez položenog vozačkog ispita. On je upravljao automobilom, čakovečkih registarskih oznaka, kojem je krajem prošle godine istekla prometna dozvola te nije bio osiguran.. 
 
kako su priopćili, u trenutku nesreće maloljetni vozač brzinu kretanja automobila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, u konkretnom slučaju zavoju i mokrom kolniku i slabijoj vidljivosti jer je pala noć zbog čega se izlaskom iz zavoja vozilo počelo zanositi, a potom je izletio van kolnika u cestovni jarak. U nesreći maloljetni vozač nije ozlijeđen.
 
- Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv starijeg maloljetnika podnijet će se optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu - priopćila je međimurska policija.

