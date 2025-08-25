Maloljetnika na luftiću odnijelo valovito more od Ičića sve do Lovrana. Spasila ga policija

Policija je u nedjelju popodne u moru kod Lovrana pronašla i spasila maloljetnog mladića, kojeg je na luftmadracu odnosilo valovito more, izvijestili su u ponedjeljak iz Policijske uprave primorsko-goranske.

U 17,35 sati zaprimili su dojavu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru da se u moru ispred Ičića u Kvarnerskom zaljevu, na luftmadracu nalazi maloljetna osoba, koju odnosi more.

U potragu se odmah uključila posada službenog plovila Pomorske policije te su oko 18 sati, ispred gradske plaže u Lovranu pronašli maloljetnika na luftmadracu, ukrcali ga na policijsko plovilo i pružili mu pomoć. Mladić nije ozlijeđen i osjećao se dobro, a na obali ga je dočekao otac, dodaje PU primorsko-goranska.

Iz policije apeliraju na roditelje da uvijek nadziru maloljetne osobe dok su u moru, a kupačima preporučaju da rekvizite za plivanje, kupanje ili zabavu koriste u uvjetima u kojima nema opasnosti od moguće promjene vremenskih prilika ili okolnosti na moru.