Malteški sud oslobodio optuženog za ubojstvo novinarke Daphne Galizia

Malteški poduzetnik Yorgen Fenech, optužen za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Daphne Caruana Galizije, oslobođen je u srijedu na suđenju pred porotom.

Fenech (44) je bio optužen za sudioništvo u ubojstvu i za lakšu optužbu zločinačkog udruživanja radi počinjenja ubojstva. Da je proglašen krivim, prijetio bi mu doživotni zatvor.

Nakon osam sati vijećanja porote, Fenech je oslobođen po obje točke optužnice omjerom glasova 8 prema 1.

Ubojstvo Caruane Galizije u listopadu 2017. šokiralo je Europu i izazvalo politički potres na Malti, privukavši međunarodnu pozornost na tamošnju policiju i pravosuđe.

Članovi obitelji Fenech vrištali su od radosti, dok su rođaci Caruane Galizije plakali u prepunoj sudnici u Valletti.

"Devet godina nakon Daphnina brutalnog ubojstva, institucionalni propusti koji su omogućili njezino ubojstvo i dalje su neriješeni", priopćila je njezina obitelj.

"Trajna pravda znači da se nijedna osoba više nikada ne bi smjela suočiti s istim rizicima. Naša zemlja nije uspjela zaštititi Daphnin život. Dužna joj je spriječiti gubitak drugih života."

Porota je čula da je Fenech želio ubojstvo Caruane Galizije jer je bila na korak do otkrivanja informacija o njemu. Imala je 53 godine kada je ubijena.

Fenech je odbacio optužbe, a njegova je obrana tijekom suđenja upirala prstom u njegova nekadašnjeg bliskog prijatelja Keitha Schembrija, bivšeg šefa kabineta tadašnjeg premijera Josepha Muscata i čestu metu blogova Caruane Galizije.

Muscat, koji nikada nije bio povezan s ubojstvom, podnio je ostavku u siječnju 2020. zbog političkih posljedica atentata.

Policija je sudu rekla da Schembri nikada nije bio osumnjičenik, a on je u potpunosti negirao bilo kakvu ulogu u ubojstvu.