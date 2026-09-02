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U Britaniji pronašli mrtvu bebu, uhitili sedam osumnjičenih za ubojstvo: 'Ima ubodne rane!'

Piše Antonela Šaponja,
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U Britaniji pronašli mrtvu bebu, uhitili sedam osumnjičenih za ubojstvo: 'Ima ubodne rane!'
Foto: TOBY MELVILLEI/REUTERS
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Policija je intervenirala u nedjelju u Holywell Heightsu nakon dojave o ugroženosti djeteta. Beba je na mjestu događaja proglašena mrtvom

Novorođena djevojčica, čije je tijelo pronađeno u stambenom kompleksu u Sheffieldu, umrla od posljedica ubodnih rana, pokazala je obdukcija. Zbog sumnje u ubojstvo uhićeno je sedmero ljudi, u dobi od 15 do 38 godina, izvještava Sky News.

Policija je intervenirala u nedjelju u Holywell Heightsu nakon dojave o ugroženosti djeteta. Beba je na mjestu događaja proglašena mrtvom. Dvoje od sedmero uhićenih, u dobi od 26 i 37 godina, pušteni su iz pritvora uz jamčevinu. Sud je za preostale osumnjičene produljio zatvor. 

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Glavni inspektor Tom Woodward poručio je da je slučaj iznimno potresan.

- Znamo da je ovo teško za sve koji su trebali dobiti priliku voljeti ovu djevojčicu, za hitne službe koje su bile na intervenciji i za zajednicu koju je ovaj događaj potresao - rekao je.

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