Mama nestalog Gabriela: Zašto me ne zove? Pa on je još dijete! Ovo su njegove zadnje poruke

Ne znam što da vam pametno kažem, van sebe sam, prestravljena. Ne javljam se nikome, ne znam gdje bih se okrenula. Muči me gdje je nestao, je li otišao ili mu se nešto desilo... Zašto me ne zove?, očajna je Mirela Tatić (45), majka 19-godišnjeg Gabriela Tatića Matijevića koji je prije nekoliko dana nestao.

Gabi i Mirela žive u Poganovcima nedaleko Đakova. Ona je u srijedu otišla na dva tjedna raditi kao njegovateljica u Austriju, a on je sutra navečer trebao na avion za Njemačku gdje bi tjedan dana radio sa svojim tatom Mariom, Mirelinim bivšim suprugom.

Gabriel se mami zadnji put javio s četvrtka na petak oko 4,5 ujutro.

Foto: Privatni album

Poslao mi je poruke 'gdje si', 'adje se javi'

- Poslao mi je nekoliko poruka 'Gdje si?', 'Ajde se javi', 'Nazovi me', no kako sam spavala nisam čula mobitel. Ujutro oko 8 kad sam se probudila, zvala sam ga i slala poruku, no ništa. Gabieva baka živi par kuća od nas, ona je odmah u petak otišla do kuće, no Gabriela nije bilo, kao ni njegovog auta. Vrata su bila otključana, no ništa drugo nije bilo čudno ili sumnjivo. Zaključala je kuću i otišla - prepričava Mirela, svako malo zastajući, pokušavajući sabrati emocije.

Kako navodi, činjenica da se Gabi ne javlja na mobitel nije bila čudna ni zabrinjavajuća jer mu je mobitel gotovo uvijek na bešumnom načinu rada i često se ne javi. No nikad dosad nije prošlo ovoliko.

U tom trenu nisu znali ni da je Gabi mobitel zapravo ostavio u svojoj sobi i nije ga imao uza sebe.

Dan kasnije, u subotu, Mireli se sin i dalje nije javljao.

- Baka je još jednom otišla do kuće i kako nije bilo auta, odmah sam zvala Gabievog tatu. No ni njemu se Gabriel nije javio - kaže Mirela.

Ubrzo su zabrinuti roditelji počeli nazivati i sinove prijatelje, no svi odreda nisu ništa znali.

Njegov najbolji prijatelj: Čudno mi je što ga nema

- Njegov najbolji prijatelj rekao je da mu je čudno što ga nema, jako se veselio poslu i putu u Njemačku... - dodaje Mirela.

Uskoro su pozvali i policiju, a u potragu se uključilo i četrdesetak dobrovoljaca, vatrogasci i HGSS.

- Ne znam zašto je izašao bez mobitela. To nikako nije slično njemu, on zaspi s mobitelom, drži ga u ruci stalno, na wc ne ide bez mobitela. Osim toga, moj broj zna napamet, javio bi se da može. On je jako osjetljivo dijete, jako je dobar, ne znam šta da vam kažem, ima tek 19 godina, nije neki buntovnik, nije agresivan ni ratoboran, dapače, naivan je, još je dijete... Na vanjskoj strani dlana ima tetovažu ruže, kao i na lijevoj ruci, ako će to pomoći da ga netko primijeti... - očajna je Mirela.

Tata: Veselio se što mi dolazi

Slično priča i Gabrielov tata Mario (44).

- Zadnji put smo se čuli u ponedjeljak navečer. Imao je već kupljenu kartu za Frankfurt, za sutra. Veselio se poslu, bio je sretan što ide. Već lani je radio ovdje - priča nam Mario.

Od policije je, navodi, dobio informaciju da je Gabi zadnji put viđen u petak oko 11 ujutro kod Zagreba.

- Skinuo se s autoceste u Zagrebu, pokušao je kupovati karticom, ali nije mogao jer nema novaca. Gabi je inače dobro dijete, ima prijatelje, nitko nikada ništa ružno za njega nije rekao. Ne znam što se desilo. Čak i da je pogriješio nešto, siguran sam da bi se nakon četiri dana nekome javio - zaključuje tata Mario.