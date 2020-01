Zatajili su da je rodila prva u 2020. godini: 'Jako sam tužna'

Marina je bila prva beba rođena ove godine u toj bolnici, a kako je to običaj župan s predstavnicima županije prvorođenu bebu daruje prigodnim poklonima.

Jagoda je očekivala da će župan Matija Posavec doista posjetiti nju i njezino novorođenče, no to se nije dogodilo.

- Imala sam normalan porod, u bolnicu sam došla oko 10 sati, a rodila tri sata kasnije. Marina je bila teška 2,60 kg i dugačka 47 centimetara. Nakon poroda, doktori i sestre su mi rekli da sam prva koja je rodila ove godine, slikali su me i rekli da moraju sve dobro zabilježiti jer će mi župan Posavec doći u posjetu, no to se nije dogodilo.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Tužna i povrijeđena

- Župan je posjetio i darovao drugu ženu koja je rodila nekoliko sati nakon mene. Osjećala sam se tužno i povrijeđeno. Nemam ništa protiv te žene, ali nije pošteno. Nisu htjeli da romska beba bude prvorođena. Ravnatelj bolnice mi se kasnije došao ispričati. Rekao je da je došlo do zabune i donio mi cvijeće, jednog većeg medvjedića, te 2 bona po 500 kuna za potrepštine za bebu - ispričala nam je Jagoda, žalosna zbog diskriminacije koju je doživjela jer je Romkinja.

Da je poklon otišao drugoj bebi i rodilji saznala je tek drugi dana nakon što ju je posjetio Matijaš Oršuš, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije, koji je na portalu lokalnog medija vidio da je župan Posavec posjetio i darivao rodilju, a Jagoda mu je pokazala svoju i bebinu narukvicu s brojem 1.

On je tada reagirao i obavijestio druge predstavnike romske manjine, pa su dan kasnije bebi i majci s njim u posjetu došli saborski zastupnik Veljko Kajtazi i predsjednica Saveza Roma u RH Kalisara Suzana Krčmar, koji su također darivali bebu.

- Kajtazi je razgovarao s njom, bila je jako razočarana i povrijeđena što su nju i bebu tako zaobišli. Još smo više bili razočarani što je na jednom lokalnom portalu u komentarima stajao govor mržnje i diskriminacije.

Isprika za propust

Nakon onog ljetnog prosvjeda u Čakovcu, romskoj zajednici je svaki dan sve gori i gori. Susreću se s diskriminacijom i napadima.

- Ovo je veliki propust. Ravnatelj se ispričao. Siguran sam da župan nije bio na porodu ali je neobično da od liječnika nije dobio točnu informaciju. Ovo je velika sramota za Rome i cijelu Međimursku županiju. Opet se pokazalo da nisu Romi krivi za sve. Ono čime sam jako zadovoljan je da naši Romi nisu napisali ni jedan ružan komentar na račun rodilje i bebe koja je rođena poslije Marine na portalu gdje je tekst objavljen. Štoviše, čestitali su majci i bebi i zaželjeli zdravlje i sreću - rekao je Matijaš Oršuš.

Jagoda Oršuš kaže da joj je među prvima jednog srednjeg medvjedića za Marinu i čestitku sa željama za sreću i zdravlje, poslala i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

- Živimo skromno od socijalne pomoći i dječjeg doplatka, te socijalne naknade i povremenog rada supruga Maria Oršuša.

Darija (18), Martina (16), Dario (12), Mateo (7) i Mateja (6) su sretni što su dobili sestricu.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Beba ima bujnu kosu

- Maloprije sam je podojila i sada spava cijelo vrijeme. Dobro je dijete, samo se budi kada je gladna i kada je treba premotati. Ima veliku crnu kosu i svi su se čudili u rodilištu zbog njezine bujne kose - rekla je Jagoda koja je s bebom četvrti dan nakon poroda došla kući.

Župan Posavec izjavio je kako je došao na poziv bolnice te da građani Međimurja ‘nemaju nikakve loše namjere ili ksenofobične ispade, nego slave svaki novi život i jednako cijene i tretiraju sve građane i građanke, bez obzira na nacionalnu pripadnost ili vjeroispovijest’