KONAČNA ODLUKA

Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat

Piše Veronika Miloševski,
Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat
Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Posebno je sporna odredba iz Statuta prema kojoj je poklič “Za dom spremni” sastavni dio službenog pečata udruge. Gradski ured je zahtijevao da se ta odredba izbriše

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 5. lipnja ove godine pravomoćno je presudio: Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave doneseno u ljeto 2021. o brisanju zagrebačke Udruge bojovnika HOS-a (UBHOS-a) iz Registra udruga utemeljeno je na zakonima, piše Jutarnji list.

INTERVENTNA ČUVALA REDARE Raketna topovnjača čuvala je redare u Supetru: Skidali su grafit s HOS-ovom grbom
Raketna topovnjača čuvala je redare u Supetru: Skidali su grafit s HOS-ovom grbom

Udruga bojovnika HOS-a (UBHOS) pravomoćno je izbrisana iz Registra udruga Ministarstva pravosuđa i uprave, potvrđeno je presudom Visokog upravnog suda od 5. lipnja 2025. godine. Odluka dolazi nakon višegodišnjeg postupka koji je započeo još 2019. godine kada je udruga zatražila promjene u svom Statutu, izmjene ciljeva i djelatnosti, te promjene osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Gradski ured za opću upravu u Zagrebu, nadležan za udruge s područja grada, uočio je niz nepravilnosti u radu udruge osnovane 2000. godine. Utvrđeno je da je UBHOS od osnivanja održao samo osnivačku skupštinu, dok je mandat izabranom vodstvu istekao još 2002. godine. Udruga nije dostavila dokaze o održavanju redovnih skupština niti usklađivanju Statuta s novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu 2014., što je bila obaveza svih nevladinih udruga.

DRAMA NA BRAČU Gradonačelnica o muralu s grbom HOS-a: U Supetru se neće tolerirati nasilna postupanja
Gradonačelnica o muralu s grbom HOS-a: U Supetru se neće tolerirati nasilna postupanja

Posebno je sporna odredba iz Statuta prema kojoj je poklič “Za dom spremni” sastavni dio službenog pečata udruge. Gradski ured je zahtijevao da se ta odredba izbriše, no UBHOS je odbio učiniti tu promjenu, tvrdeći da pozdrav nije isključivo rasistički i da se koristio i u vremenima koja nisu povezana s Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH).

Nakon što udruga nije ispunila zakonske obaveze, Gradski ured je odbio unijeti tražene promjene u registar. UBHOS se žalio Ministarstvu pravosuđa, koje je u srpnju 2021. godine odbilo žalbu i donijelo rješenje o brisanju udruge iz Registra. Udruga je potom pokrenula sudski postupak pred Upravnim sudom u Zagrebu, koji je 2023. odbio žalbu. Konačno, Visoki upravni sud je pravomoćno potvrdio odluku o brisanju, čime udruga prestaje postojati.

