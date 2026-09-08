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PILOT-PROJEKT U ČETIRI GRADA

'MAMA, TU SMO' Majkama prva tri mjeseca nakon poroda stiže pomoć u kući. Evo svih detalja

Piše HINA,
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'MAMA, TU SMO' Majkama prva tri mjeseca nakon poroda stiže pomoć u kući. Evo svih detalja
Foto: Canva
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Mjera je osmišljena na temelju razgovora s majkama i ženama o problemima s kojima se susreću u prva tri mjeseca nakon rođenja djeteta

Ministarstvo demografije podržat će i razraditi projekt „Mama, tu smo“, a riječ je o prijedlogu Grada Splita da se majkama pruži dodatna pomoć u prva tri mjeseca nakon rođenja djeteta, rečeno je u utorak nakon sastanka ministra demogradije Ivana Šipića i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

- Cilj je da se majkama koje su rodile u prva tri mjeseca osigura potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć - rekao je Šuta. Dodao je da je mjera osmišljena na temelju razgovora s majkama i ženama o problemima s kojima se susreću u prva tri mjeseca nakon rođenja djeteta.

Ministar demogradije Ivan Šipić izjavo je kako bi se pilot-projekt provodio u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, a Ministarstvo će ga razraditi i osigurati izvore financiranja. Ideja je da se pomogne izravno roditeljstvu kroz prve mjesece nakon rađanja djeteta, rekao je Šipić.

Dodao je kako bi se potpora majkama, među ostalim za dojenje i čuvanje djece, mogla ostvarivati putem aplikacije koja bi trebala biti razrađena do kraja godine. Za financiranje projekta razmatraju se europski fondovi i domaći izvori, uključujući sredstva od igara na sreću.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je kako je Ministru Šipiću predstavio i mjere koje Grad provodi u području socijalne politike i politike mladih, među kojima su povećanje naknada za djecu i sufinanciranje sportskih članarina za djecu od šest do 16 godina.

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