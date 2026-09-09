Mamdani objavio tajne spise o 11. rujnu. Deseci tisuća ljudi su dobili rak nakon napada

Grad New York objavio je više od 170.000 stranica dosad neobjavljenih dokumenata o kvaliteti zraka nakon terorističkih napada 11. rujna 2001., koji pokazuju da su gradski dužnosnici već tada znali da uvjeti u okolici Ground Zeroa nisu sigurni za disanje, unatoč ponovljenim uvjeravanjima javnosti da nema razloga za zabrinutost, piše CNN.

Foto: Heather Khalifa

Gradonačelnik Zohran Mamdani objavu je najavio na konferenciji za novinare u utorak.

„Kako godine prolaze, a ljudska cijena raste, s posljedicama 11. rujna suočavamo se svaki put kada prerano izgubimo još jednog Njujorčanina”, rekao je Mamdani. „Sada, gotovo 25 godina poslije, od bolesti povezanih s 11. rujna umrlo je više ljudi nego što ih je poginulo samoga dana napada.”

Prema podacima Memoriala 11. rujna, najmanje 140.000 ljudi iz svih 50 saveznih država uključeno je u Zdravstveni program Svjetskog trgovačkog centra, a kod 49.000 osoba dijagnosticirani su karcinomi službeno povezani s izloženošću na području WTC-a. Mamdani je u utorak rekao da pravo na pomoć ima više ljudi nego što ih je trenutačno uključeno u program, među njima i stanovnici koji su živjeli u blizini lokacije, ali im se nitko nije obratio, kao i ljudi koji danas žive izvan New Yorka.

Foto: Jeenah Moon

Kada je Kongres 2011. godine osnovao zdravstveni program, karcinomi nisu bili obuhvaćeni. U program su uključeni tek 2012., nakon pritiska aktivista i studije koja je pokazala povećanu učestalost raka među njujorškim vatrogascima koji su radili na Ground Zerou.

U napadima 11. rujna poginulo je gotovo 3000 ljudi, no tisuće drugih — među njima i pripadnici hitnih službi koji su mjesecima radili na lokaciji — od tada su umrle od karcinoma povezanih s 11. rujnom i drugih bolesti.

Objavom dokumenata okončan je sudski spor koji je protiv grada pokrenula zagovaračka skupina 9/11 Health Watch, tražeći njihovu objavu. Ben Chevat, izvršni direktor organizacije, rekao je u utorak da će dokumenti ljudima omogućiti pristup saveznoj pomoći, ali i potaknuti nova istraživanja zdravstvenih posljedica izloženosti.

„Gospodine gradonačelniče, želim vam zahvaliti što ste gradonačelnik koji nakon 25 godina počinje odgovarati na pitanje: Što je grad znao o opasnostima toksičnog oblaka iznad Ground Zeroa i kada je to saznao?” rekao je Chevat Mamdaniju na konferenciji za novinare.

Dokumenti sadrže tek dio izvještaja o kvaliteti zraka prikupljenih na Ground Zerou, ali uključuju i ključne interne memorandume. Među njima su dokumenti u kojima su dužnosnici tijekom listopada i studenoga 2001. upozoravali na rezultate ispitivanja okoliša koji su redovito pokazivali povišene razine toksina, uključujući azbest i teško detektirajuće kemikalije koje su predstavljale opasnost.

Dio zabrinutosti zbog kvalitete zraka već je bio iznesen u dokumentu koji je objavio američki zastupnik Jerry Nadler iz New Yorka. On je u veljači 2002. uredu tadašnjeg gradonačelnika Michaela Bloomberga poslao memorandum u kojem je iznio svoje zabrinutosti i ocjenu da je Agencija za zaštitu okoliša (EPA) „zanemarila svoju odgovornost za praćenje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima oko Ground Zeroa”.

Nadler je uredu gradonačelnika rekao da je tadašnja čelnica EPA-e Christine Todd Whitman nedugo nakon napada dovela javnost u zabludu javno izjavivši da je zrak „siguran za disanje”, iako je ta izjava dana prije nego što je vlada uopće provela ispitivanje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, pokazuju dokumenti.

Nadler je uredu gradonačelnika također pisao o nalazima znanstvenika sa Sveučilišta California, Davis, koji su pokazali da je zrak sadržavao „zapanjujuće koncentracije” ultrafinih čestica koje prodiru duboko u pluća i mogu se „zadržati duboko u plućima”.

Novinski izvještaji iz veljače 2002., pet mjeseci nakon napada, pokazuju da je Bloomberg, koji je naslijedio Rudyja Giulianija, tada rekao: „Svaki provedeni test pokazuje da je kvaliteta zraka unutar prihvatljivih granica. Mislim da neki ljudi u to jednostavno nikada neće povjerovati.”

Glasnogovornik Bloomberga u utorak je odbio komentirati. Whitman je pak u izjavi rekla da su njezine izjave o kvaliteti zraka na Ground Zerou „u potpunosti bile temeljene na analizama koje su proveli znanstvenici EPA-e”.

„U roku od nekoliko dana EPA je pokrenula internetsku stranicu sa svim dostupnim podacima, koju smo često ažurirali kako bi sve informacije bile javno dostupne — cilj je bio postići što veću transparentnost. Svi u EPA-i učinili su najbolje što su mogli s informacijama, alatima i znanjem koji su im tada bili dostupni”, navela je u izjavi.

Whitman je rekla da su dužnosnici EPA-e više puta pravili razliku između uvjeta na samoj lokaciji napada i kvalitete zraka u ostatku grada te upozoravali na rizike kojima su bili izloženi radnici na Ground Zerou. Dodala je da EPA nije nadzirala radilište — za što je, prema njezinim riječima, bio zadužen Grad New York — te da nije imala ovlasti regulirati kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima.

Još jedan ključan dokument objavljen u utorak jest ono što je poslije postalo poznato kao „Hardingov memorandum”. Dokument je poslan tadašnjem zamjeniku gradonačelnika Robertu Hardingu, a u njemu se navodi procjena gradskog pravnog odjela o oko 35.000 potencijalnih tužitelja — od kojih se očekivalo da će njih približno 10.000 podnijeti tužbe — kao posljedici napada 11. rujna. U memorandumu se također razmatraju zakonodavne mogućnosti za ograničavanje pravne odgovornosti grada.

„Velika je zabrinutost da će, ako ovi slučajevi dospiju na sud, suci i porote biti pristrani u korist tužitelja (iako se čini da Grad ima snažnu obranu) te stoga dosuditi znatne iznose kako bi se pojedincima nadoknadili njihovi gubici”, navodi se u memorandumu.

U dokumentu su navedene i moguće osnove za tužbe protiv grada, među njima i tvrdnja da su „zdravstvena upozorenja dovela do toga da se pojedinci vrate na područje prerano (što je uzrokovalo izloženost toksinima ili emocionalnu štetu) ili prekasno (što je uzrokovalo gospodarske poteškoće)”.

„Ljudi su se razboljeli zato što su ih čelnici kojima su vjerovali lagali i govorili im da je sigurno udisati otrovni zrak”, rekao je Mamdani.

Na pitanje je li višegodišnje odgađanje objave dokumenata predstavljalo „prikrivanje”, gradonačelnik je odgovorio: „Ovo je bilo više gradskih administracija koje su odbijale objaviti dokumente koji su pripadali Njujorčanima.”