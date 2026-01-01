Obavijesti

OBEĆAO BROJNE REFORME PLUS+

Mamdani prisegnuo na Kuran te preuzeo New York: 'Za Trumpa još uvijek tvrdim da je fašist...'

Piše Emirat Asipi,
Njegov program uključuje besplatnu skrb za djecu, besplatan javni prijevoz autobusima, zamrzavanje najamnina za oko milijun kućanstava te pilot-projekt gradskih trgovina prehrambenim proizvodima

Zohran Mamdani službeno je preuzeo dužnost gradonačelnika New Yorka, čime je postao prvi musliman, ali i najmlađi čelnik koji je položio prisegu na čelu najvećega grada u SAD-u. Tridesetčetverogodišnji demokrat prisegnuo je malo poslije ponoći u četvrtak, u povijesnoj, danas zatvorenoj, postaji podzemne željeznice City Hall na Manhattanu.

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa
VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.
LUDA ATMOSFERA

400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.

Glazba, vatrometi i puni trgovi obilježili su doček Nove godine diljem zemlje. Zagreb je plesao uz Dubiozu, Dubrovnik uz Merlina, Split uz Baby Lasagnu, Rijeka uz hitove devedesetih, a Osijek uz Škoru. Do ranih jutarnjih sati ludovalo se i u Puli, Zadru, Šibeniku, Bjelovaru, Čakovcu...

