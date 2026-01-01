Njegov program uključuje besplatnu skrb za djecu, besplatan javni prijevoz autobusima, zamrzavanje najamnina za oko milijun kućanstava te pilot-projekt gradskih trgovina prehrambenim proizvodima
Mamdani prisegnuo na Kuran te preuzeo New York: 'Za Trumpa još uvijek tvrdim da je fašist...'
Zohran Mamdani službeno je preuzeo dužnost gradonačelnika New Yorka, čime je postao prvi musliman, ali i najmlađi čelnik koji je položio prisegu na čelu najvećega grada u SAD-u. Tridesetčetverogodišnji demokrat prisegnuo je malo poslije ponoći u četvrtak, u povijesnoj, danas zatvorenoj, postaji podzemne željeznice City Hall na Manhattanu.
