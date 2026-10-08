Mamić je htio povući iskaz u kojem spominje Čepince. Dan nakon su privedeni

Prema neslužbenim informacijama 24sata Uskok pretresa vrh Čepinskog klana: Stipu Barišića Moljca i Dragana Bakovića zvanog Bambur. Tu je i 'veća' politička faca: dugogodišnji načelnik Čepina Dražen Tonkovac, a sve, navodno, zbog zamjene zemljišta.

Jutarnji list piše i da su pretresi kod bivšeg Vatrenog, Borne Barišića. No on živi odmah pored svog oca, Barišića Moljca, pa je teško reći je li u nešto upleten. No zanimljiva je slučajnost nakon jučerašnjeg zahtjeva obrane Zdravka Mamića da se njegov iskaz u kojem tvrdi da je korumpirao osječke suce, proglasi nezakonitim. Mamićev odvjetnik u obrazloženju je naveo da ispitivanje zamolbenim putem koje je provedeno pred Županijskim sudom u Livnu nije provedeno po zakonu, odnosno da Mamići prije ispitivanja nisu dobili propisne pouke o pravima, no sudsko vijeće je to odbilo.

Borna Barišić je nogometaš NK Osijeka oko čijeg transfera 2017. godine je navodno nastala svađa između Barišićevog oca i Zdravka Mamića. Zdravko Mamić je navodno zaustavio transfer Borne Barišića iz Osijeka u kijevski Dinamo. Kasnije, 2021. godine, Nacional piše da je Mamić istražiteljima Uskoka ispričao kako je Čepinski klan prijetio osječkim sucima zbog čega su ga oni osudili iako ih je Mamić podmitio. Uz to, iznio je i uvjerenje da su Čepinci organizirali atentat na njega 2017. godine.

Mamić je tad optuživao i Zorana Pripuza i Nikicu Jelavića, a istraga tih tvrdnji nije urodila plodom, odnosno, ništa od toga nije dokazano. No ono što Uskok vjeruje da su dokazali, i što se trude dokazati na Županijskom sudu u Zagrebu je podmićivanje suca Darka Krušlina kako bi ga oslobodio na prvom suđenju, suce Zvonka Vekića i Antu Kvesića kako bi odbacili optužnicu u drugom predmetu protiv njega te kako bi mu vratili jamčevinu od milijun eura koju je USKOK bio blokirao. Mamić je rekao da Krušlinu nikad nije direktno davao novac, no da ga je davao Vekiću koji je tvrdio da je novac, među ostalim, za Krušlina.