Mamića bi ipak mogli izručiti? Postoji ugovor iz 2012. godine

Čini se da zapravo nije najjasnije koliko je Zdravko Mamić zapravo zaštićen od izručenja iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Naime, više pravnika koje je Novi list kontaktirao mišljenja su da kad se pogledaju pravni dokumenti Bosne i Hercegovine, zapreke za izručenje osuđenog Zdravka Mamića – nema.

Iako je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH kazao kako Ustav BiH priječi izručenje njihovih državljana, u tom istom Ustavu ne može se pronaći nikakav dio koji se uopće odnosi na pitanje izručenja. Pregledom legislativnih dokumenata u susjednoj državi, doznaje se kako je pitanje (ne)izručenja riješeno Zakonom o krivičnom postupku.

No, zakoni ne mogu biti iznad međunarodnih sporazuma. I tu treba spomenuti Ugovor Republike Hrvatske i BIH o izručenju iz 2012. godine. Taj ugovor u točkama 7. i 8. regulira izručenje vlastitih državljana, dakle hrvatskih u Hrvatsku, odnosno bosanskohercegovačkih u susjednu državu, piše Novi list.

Drugim riječima, svi državljani koje se progoni zbog kaznenih djela za koja se mogu dobiti kazne preko pet godina zatvora mogu biti izručeni. Zapravo se moraju izručiti, ako se restriktivno gledaju same točke Ugovora. Izuzetak je samo jedan, a to su ratni zločini, i jedna i druga država se osigurala da u tim slučajima ne dolazi do ekstradicije.

Zašto vrhovi pravosuđa i u jednoj i u drugoj državi ne spominju uopće ovaj Ugovor kad se raspravljaju o (ne)izručenju nije najjasnije. Hrvatsko Ministarstvo pravosuđa samo je navelo kako zahtjev za pokretanjem ekstradicijskog postupka još nisu dobili, a kad dobiju, da će raditi sukladno svim pravnim normama.

Je li prijetio sucima?

Uz to, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske potvrdilo je kako će provesti potrebne mjere zbog izjava koje je Zdravko Mamić dao nakon presude: 'Neće se završiti dobro za one koji su odgovorni za ovu presudu'. To se može protumačiti i prijetnjom sucima, a čini se kako su tog mišljenja i u DORH-u koje će najavilo da će 'poduzeti radnje iz svoje nadležnosti'.

Podsjetimo, Županijski sud u Osijeku nepravomoćno je osudio Zdravka Mamića na šest godina i šest mjeseci, Zorana Mamića na četiri godine i 11 mjeseci, Damira Vrbanovića na tri, a Milana Pernara na četiri godine i dva mjeseca zatvora. Zdravku Mamiću određuje se istražni zatvor do pravomoćnosti presude. Prema presudi koju je čitao predsjednik sudskog vijeća Darko Krušlin Zdravko Mamić osuđen je po svim točkama optužnice, Milan Pernar i Zoran Mamić oslobođeni su prve točke optužnice, ali su proglašeni krivima za umanjivanje Mamićevih poreznih obveza i primanje mita, a Zoran i za davanje mita. Zdravko i Zoran Mamić te Vrbanović krivi su po trećoj točki optužnice, odnosno za podjelu transfera za Dejana Lovrena, a Zdravko Mamić i za podjelu transfera za Luku Modrića.

Dan uoči presude Zdravko Mamić napustio je Hrvatsku i otišao u - Međugorje. Mamić je, naime, nedavno dobio BiH državljanstvo pa smatra da ga se ne može izručiti.

'Ostajem u BiH, nemam kud'

- Ono što je sigurno jest da ću ostati u BiH. Želja mi je da budem stalno u Međugorju, ali nikad se ne zna. Nemam kuda iz BiH. Sada se uopće ne bavim mišlju koji su mi sljedeći koraci, trebat će mi jedno par dana. Nema brzog rješenja. Ovo je jedna dugotrajna cesta i put, ali bit ću spreman za sve pravne korake. Ne možemo znati kako će Vrhovni sud reagirati na moju žalbu. To se ne može predvidjeti, kao što ja nisam predvidio ovu situaciju, ja sam bio sigurniji da ću biti oslobođen. Vidio sam iz procesa da niti jedna riječ protiv mene nije dokazana. Imam jako sposobne stručnjake za pravo, porez i financije i svi su me uvjeravali da tu nema razloga za brigu i svi smo šokirani presudom - kazao je Mamić u četvrtak.

'Prije se vidim u bosanskom zatvoru nego u hrvatskom'

- Nije isključeno ni da ću ostati u BiH. Danas se vidim prije u bosanskom zatvoru nego u hrvatskom. Iako, ne vjerujem da ću završiti u zatvoru. Siguran sam da će ta presuda pasti , ako ne prije, onda na Europskom sudu za ljudska prava. Ne znam kako to točno ide, čeka li se ta presuda ili ću morati dio odležati. Potpisao bih vam sada da ako mi Europski sud za ljudska prava ne ukine presudu da budem do kraja života u najgorem zatvoru. Ovdje je prekršeno sve što se moglo prekršiti. Sud je donio jednu političku odluku. Izvršio je atentat na ljude na moju obitelj i ne vidim ni teorije da ni na Vrhovnom sudu presuda bude potvrđena, iako više ne vjerujem hrvatskim sudovima. Vidio sam na stotine presuda koje je ukinuo Europski sud za ljudska prava, a slučajevi su bili puno manji od mog - kazao je Mamić i dodao: 'Hoću li ja u međuvremenu biti jedno vrijeme u zatvoru, to ne znam, to ne mogu predvidjeti koje su to vremenske zone, rokovi i tako dalje'.