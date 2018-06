'Još sam u stanju šoka. Sud je izvršio atentat na moju obitelj'

Vjerojatno sam u jednom stanju šoka, veliki broj novinara želi kontakt samnom. Nedostaje mi sna. U tri dana i tri noći nisam pet sati spavao. Ne zato što ne mogu, već zato što mi ne daju mira. I drugo, ovdje se jede od jutra do mraka. Stalno su puni stolovi svih bakanalija, ja shvaćam ljude, žele mi dati ljubavi i dobrote, a meni to stvara frustraciju. Pun želudac, kasna večera...doći će zdravlje u pitanje, ali i esteteika. Ovako je u Međugorju počeo svoje izlaganje Zdravko Mamić u četvrtak, dan nakon što je na osječkom sudu nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora.

Novinari su ga pitali kako mu je živjeti s etiketom bjegunca i bez obitelji pored sebe.

- Ne stignem na taj način razmišljati. Imam veliku količinu obveza. Sada se dobro nosim s tim, vidjet ćemo. Očito sam doživio šok, valjda nisam ni svjestan svega, da se ne budim pored obitelji, da ne idem istim smjerom kojim sam išao zadnjih 40 godina, prema Maksimirskoj. Danas mi je moj vozač prvi puta rekao da ne vidi sebe u Dinamu bez mene. U jednom trenutku sam se zagušio, nisam mu imao što za reći. Pazite, meni jedan vrlo važan čovjek, koji je proveo 20 godina uz mene, kad mi je rekao da bi napustio ovaj posao, a znam da ima veliku obitelj, on mi je rekao: Gazda, ja ne vidim smisla bez vas - kazao je Mamić.

'Prepoznao sam tajnu policiju iza restorana'

Navodi kako ga nitko iz policije nije kontaktirao.

- Ne, niti ovdje niti me u Zagrebu netko pokušavao tražiti. Nisam imao nikakav kontakt s njima. U restoranu iza nas znam da stoji tajna policija, ali odmah sam ih prepoznao - kazao je.

Dotakao se svog BiH državljanstva.

- Državljanstvo imam, ne znam od kad je zakon na snazi u BiH, ali ja sam prije godinu dvije dana pokrenuo taj proces i nisam ga još dovršio. Ja jesam upisan u knjigu državljanstva ali nemam ni jedan dokument oficijelni - naveo je Mamić.

'Nemam kuda iz BiH'

Novinari su upitali Mamića koji su njegovi sljedeći koraci.

- Ono što je sigurno jest da ću ostati u BiH. Želja mi je da budem stalno u Međugorju, ali nikad se ne zna. Nemam kuda iz BiH. Sada se uopće ne bavim mišlju koji su mi sljedeći koraci, trebat će mi jedno par dana. Nema brzog rješenja. Ovo je jedna dugotrajna cesta i put, ali bit ću spreman za sve pravne korake. Ne možemo znati kako će Vrhovni sud reagirati na moju žalbu. To se ne može predvidjeti, kao što ja nisam predvidio ovu situaciju, ja sam bio sigurniji da ću biti oslobođen. Vidio sam iz procesa da nema niti jedna riječ protiv mene nije dokazana. Imam jako sposobne stručnjake za pravo, porez i financije i svi su me uvjeravali da tu nema razloga za brigu i svi smo šokirani presudom - kazao je Mamić.

Ako sud za ljudska prava ne sruši presudu, neka idem doživotno u zatvor

O zatvorskoj kazni će, kako je rekao, razmišljati kada dođe do toga.

- Nije isključeno ni da ću ostati u BiH. Danas se vidim prije u bosanskom zatvoru nego u hrvatskom. Iako, ne vjerujem da ću završiti u zatvoru. Siguran sam da će ta presuda pasti , ako ne prije, onda na Europskom sudu za ljudska prava. Ne znam kako to točno ide, čeka li se ta presuda ili ću morati dio odležati. Potpisao bih vam sada da ako mi Europski sud za ljudska prava ne ukine presudu da budem do kraja života u najgorem zatvoru. Ovdje je prekršeno sve što se moglo prekršiti. Sud je donio jednu političku odluku. Izvršio je atentat na ljude na moju obitelj i ne vidim ni teorije da ni na Vrhovnom sudu presuda bude potvrđena, iako više ne vjerujem hrvatskim sudovima. Vidio sam na stotine takvih presuda koje je ukinuo Europski sud za ljudska prava, a slučajevi su bili puno manji od mog - kazao je Mamić i dodao: 'Hoću li ja u međuvremenu biti jedno vrijeme u zatvoru, to ne znam, to ne mogu predvidjeti koje su to vremenske zone, rokovi i tak dalje'.

- Kad bih ja htio ispucati i nanijeti nekim ljudima bol i zlo, koji su to zaslužili i koji su ovo napravili, ja bih bio iste sekunde slobodan, a oni u zatvoru, ali ja bih onda izgubio čast i ponos. Uvijek sam imao prijezir prema drukerima i cinkerima, a oni znaju na koga se to odnosi - kaže Mamić.

Bojim se za Dinamo bez mene. Cijena može biti jako krvava

Upitan je i kako komentira stav Udruge 'Naš Dinamo'.

- Normalno da su oni bili zadovoljni jer se presuda poklopila sa njihovim ciljevima, a to je rušenje Dinama, ja sam im samo sredstvo preko koje ga se sve prelama. Ako me pitate, više sam zabrinut za budućnost Dinama koji je meni više od života, nego za svoju osobnu sudbinu - kazao je Mamić.

Naveo je kako je Dinamo postavio jako visoke standarde, 'neslućene u odnosu na okruženje u kojem djeluje'.

-U Dinamu ima 100 posto sposobnih ljudi koji mogu sve raditi osim jedne stvari - namaknuti novac. Kako će se ova situacija odraziti na partnere, to ćemo vidjeti. Činjenica je da su neke dionice Dinama pale jer je prvi operativac pao. Ja sam dvije i pol godine samo formalno savjetnik u Dinamu, tamo su neki drugi ljudi donosili odluke i odgovarali za njih. Oni funkcioniraju, ali ja sam uvijek uskakao i davao prijedloge. Oni su super operativci, ali fali im taj netko. Bojim se za Dinamo bez mene. Cijena može biti jako krvava. Meni je fascinantno da nisam čuo ni jednu rečenicu niti jednu poruku da je netko pitao pa falit će nam 50 milijuna koje je Dinamo uplaćivao svake godine - kazao je Mamić i dodao: 'Kako je moguće da ja imam presicu onakvu kakvu imam, i iznosim onakve podatke i da me nitko ne čeka poslije i da me pita koje su moje spoznaje. To mi je nevjerojatno'.

- Moj odvjetnik Miljević je sve papire predao DORH-u i kada smo vidjeli da oni ne reagiraju onda smo krenuli ovim putem. Nikada se nije otkrilo tko je nacrtao svastiku na Poljudu, ali bave se Mamićem. To govori sve o njihovom ponašanju. Nemaju pojma ni tko me propucao, niti tko je slomio ruku treneru Dinama, ništa. Samo je važno kako se riješavaju Mamića - kazao je Mamić.