U proračun Republike Hrvatske Marina Mamić je u ime svog supruga Zdravka uplatila 44.530.811,52 kuna. Ta cifra, plus 7.506.624,21 kuna koja je trebala biti njegova jamčevina ali ju je USKOK zaplijenio jer su sumnjali u podrijetlo novca, čine 52.037.435,73 kuna. Točno onoliko koliko je prema pravomoćnoj presudi Zdravko Mamić izvukao iz GNK Dinama, zbog čega je i osuđen na šest i pol godina zatvora.

Mamić je supruzi u ovoj parnici napisao punomoć, a ona je podignula hipotekarni kredit na njihovu blokiranu imovinu i platila. Prema našim saznanjima, Marina Mamić je prošli petak potpisala nagodbu sa zagrebačkim Županijskim državnim odvjetništvom koje je vodilo ovrhu u ime svog supruga.

Igra za slobodu

Možda najbitniji dio nagodbe jest da neće potraživati natrag 52 milijuna kuna u slučaju da Ustavni sud sruši pravomoćnu presudu po kojoj bi Mamić morao u zatvor.

- On igra jako pametnu igru. Ako Ustavni sud ukine presudu prema kojoj on mora u zatvor, postupak se vraća na početak. U tom trenutku, on je tehnički neosuđivan čovjek. Može se vratiti u Hrvatsku, gdje ga čeka istražni zatvor. Ali i tu postoji caka. Naime, može tražiti ukidanje istražnog zatvora na temelju toga što se vratio, dakle ne bježi, u tom slučaju bi bio neosuđivan, a i uplatio je novac. Postupak bi tekao dalje, a on bi bio slobodan čovjek dok se ne donese nova presuda - govori nam dobro upućeni izvor.

A gdje je tu Zoran?

Istražni zatvor je određen i Zdravku i Zoranu Mamiću zbog sumnje da su podmićivali neke suce Županijskog suda u Osijeku, a USKOK ga je tražio zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ni to nije prošlo bez drame. Prvi sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odbio je zahtjev USKOK-a, izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda je ukinulo tu odluku, nakon čega im je određen istražni zatvor.

Ono što su obrana i prvi sudac istrage smatrali spornim jest može li jednoj osobi biti određeno više istražnih zatvora istovremeno. USKOK se u žalbi ponovo pozivao na odluku Vrhovnog suda u kojoj stoji da može ako ti istražni zatvori nisu konzumirani. Kod Zdravka Mamića, to je upravo tako. Zato su mu paralelno određena dva istražna zatvora: za podmićivanje sudaca te jer je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora i oko afere Dinamo 2. I za njim i za njegovom bratom Zoranom su raspisane međunarodne tjeralice i europski uhidbeni nalozi. No Zoran nema dovoljno materijala da na ovaj način izbjegne zatvor kao što to ima Zdravko. Po svemu sudeći, Zorana Mamića će BiH morati izručiti, a Zdravko Mamić računa na to da će uspjeti izbjeći istražni zatvor.

- Ja živ u hrvatski zatvor neću ući jer sam u pravu. Toliki mazohist nisam. Došao sam tražiti pravdu u Bosnu i Hercegovinu, pa zar to nije država - rekao je svojedobno.

Pucanj u nogu

No izgleda da je promijenio mišljenje.

- On si je pomalo pucao u nogu sa objavom USB sticka i dokaza da je podmićivao suce. S druge strane, računa na to da je zbog prokazivanja korumpiranih sudaca postao spasitelj naroda, reformator pravosuđa kojim su ljudi ionako nezadovoljni. Mesija. On se još uvijek nada da će ga taj njegov show spasiti od zatvora - priča dobro upućeni izvor.

Da mu to nije trebalo vjeruje i njegov nekadašnji odvjetnik Veljko Miljević.

- Zasad mu se to i obilo o glavu, za to što je pokrenuo i ukazivao na tom svom famoznom sticku. Došlo je do toga da nije uredio svoj status, došlo je do toga da nije oštećenik, već počinitelj davanja mita - rekao je svojedobno.

On više nije Mamićev branitelj jer ga je USKOK predložio kao svjedoka u postupku protiv Mamića i osječkih sudaca. Mamićeva igra kojom bi se vratio u Hrvatsku i na slobodu sad ovisi o tome hoće li Ustavni sud srušiti presudu zbog sumnjivog morala osječkih sudaca i sumnje u njihovu nepristranost koju je Mamić narušio.