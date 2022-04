Mamu lavića Šimuna napao muškarac jer je sporo vozila: 'Došao je do auta i udario me'

Nešto nevjerojatno doživjela je u utorak na cesti nedaleko od vinkovačkoga Kauflanda žena žrtva “neandertalca” od 45-50 godina iz Vinkovaca. Riječ je o Martini Stojanović iz Županje, čiji je sin Šimun, hrabri “lavić”, javnosti poznat po tome što je zbog urođenih deformacija nogu išao na operaciju u Ameriku. Naime, Martinu, koja je policajka, tog je dana nokautirao udarivši je šakom u lice muškarac koji je vozio crni Audi, iznerviran njenom sporom vožnjom.

- Bila sam na cesti možda 150 metara kad se on pojavio iza mene i nije me dugo pratio, ali ga je očigledno baš nerviralo što vozim 30, a dozvoljeno je 50. Doista jesam vozila sporo, no taj utorak nije bio moj dan. Bila sam kod liječnika i doznala ružne vijesti koje su me uznemirile. Sjela sam za volan i krenula, a već nakon minutu ili dvije on je počeo nervozno trubiti i obilaziti me. No nije na tome stao. Čim me je obišao, stao je poprijeko ceste da me zaustavi, izašao iz auta i psujući hodao prema meni. Vidjela sam da je čovjek bijesan i očekivala sam verbalni duel. Bio je nabildana gromada od 180 cm visine. Spustila sam prozor, što je bila greška, jer je on odmah zamahnuo šakom i udario me u lice. Sjedila sam u autu, vezana pojasom, na trenutak mislim da sam izgubila svijest jer ne znam što se dalje događalo. Samo sam osjetila da mi kroz nos curi krv, da mi bride usna i oko. Bila sam izvan sebe - kaže nam Martina, kojoj su ljudi s ulice priskočili u pomoć.

Agresivni “macho” uz psovke i uvrede brzo je pošao do svog auta i pobjegao s mjesta događaja, pritom umalo izazvavši sudar s automobilom koji mu je dolazio u susret. Martina je pozvala policiju pa su im svjedoci dali opis muškarca i njegova vozila. Martina je događaj objavila na svom profilu na Facebooku upozorivši ga na - sebe.

“Mali je svijet, ne možeš se zavući u mišju rupu macho!”.

Od liječnika je dobila potvrdu o ozljedama - razbijen nos, razbijena usna, hematom ispod oka, sve ukupno lakše tjelesne ozljede, no dovoljne za prijavu za nasilje. “Ne boli to toliko koliko mi je povrijeđeno dostojanstvo. Tko se usudi dići ruku na osobu koja sjedi u autu, vezana pojasom, nemoćna da se brani!? Čak nije u pitanju ni to što sam žena. Objavila sam to jer ga želim naći; želim da bude kažnjen za to što je učinio. Ako kazna bude smiješna, neka se naš sustav srami”, dodala je Martina, koja je sigurna da će pregledom nadzornih kamera njeni kolege uskoro pronaći nasilnika i uhititi ga.

