'Manja prava žena i manjina je smjer Ž. Markić i Živog zida'

U povodu referendumske inicijative o izmjenama izbornog sustava Milorad Batinić, predsjednik kluba zastupnika HNS-a najavio je kako će stranka tražiti ocjenu ustavnosti referendumskih pitanja.

- Poštujem pravo građana da se okupljaju u inicijative, no žalosti me da u 21. stoljeću, u zemlji koja je odabrala moderan i proeuropski put moramo razgovarati o inicijativama koje žele smanjivati prava žena i prava nacionalnih manjina. To nije smjer HNS-a, to je smjer Željke Markić i Živog zida koji su se ujedinili i uspjeli u ovoj referendumskoj inicijativi. HNS će tražiti ocjenu ustavnosti referendumskih pitanja - kaže Batinić.

Podsjetimo, Građanska inicijativa "Narod odlučuje" objavila je u četvrtak broj sakupljenih potpisa za održavanje referenduma o promjeni izbornog sustava te najavila da će ih za 10-ak dana predati u Hrvatski sabor.

Za prvo pitanje prikupljeno je 397.024 potpisa, a za drugo pitanje 390.189 potpisa, rekao je predstavnik GI "Narod odlučuje" Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare ispred zgrade Hrvatskog sabora.

Prvo pitanje odnosi na opće odredbe izbornog sustava, optimalni izborni prag i ostalo, a drugo pitanje glasilo je: Želite li da se u Ustav doda članak po kojem zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskoga sabora, osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna?.