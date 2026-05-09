Manje neriješenih predmeta, ali produljeno trajanje postupaka

Tijekom 2025. smanjen je broj neriješenih sudskih predmeta i njihov priljev u odnosu na godinu ranije, no produljeno je vrijeme trajanja postupaka, stoji u godišnjem izvješću privremene čelnice Vrhovnog suda Gordane Jalšovečki o stanju sudbene vlasti u prošloj godini.

U 2025. godini nastavljena je tradicija da svake godine svi sudovi u RH zaprime više od milijun novih predmeta pa je tako u 2025. godini zaprimljeno 1.144.248 predmeta što je smanjenje od 11 posto u odnosu na 1.286.018 predmeta koji su zaprimljeni 2024. godine.

Bez obzira kakva je struktura tih predmeta sam broj formiranih spisa je vrlo velik, stoji u Izvješću temeljenom na podacima koje su prikupili Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i svi hrvatski sudovi.

Prikupljeni podaci pokazuju da je ukupan broj predmeta u radu tijekom 2025. smanjen sa 1.761.857 koliko ih je bilo na kraju 2024., na 1.555.666 predmeta, odnosno za 11,7 posto, dok je broj riješenih predmeta manji u odnosu na prethodnu godinu za 12,14 posto odnosno riješeno je 159.272 predmeta manje nego 2024.

Svi sudovi su tijekom 2025. riješili više predmeta nego što su zaprimili u rad zbog čega je broj neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu smanjen s 445.978 na 400.023, što je smanjenje od 10,3 posto, navodi se u izvješću.

Analiza broja neriješenih predmeta po sudovima pokazuje kako je na kraju 2025. godine u odnosu na prethodnu godinu smanjen broj neriješenih predmeta na općinskim i županijskim sudovima te na Visokom prekršajnom sudu, Visokom trgovačkom sudu i Vrhovnom sudu, dok je na ostalim sudovima zabilježeno povećanje broja neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu.

U izvješću se ističe da je na kraju 2025., u odnosu na vrstu predmeta te u odnosu na godinu dana ranije, zabilježeno smanjenje broja neriješenih kaznenih, građanskih, ovršnih, zemljišnoknjižnih i trgovačkih predmeta, dok je broj prekršajnih i upravnih predmeta povećan u odnosu na prethodnu godinu.

Najviša stopu rješavanja zabilježili Visoki trgovački sud i upravni sudovi

Promatrajući rad sudova kroz stopu rješavanja predmeta vidljivo je da je ona u zadovoljavajućem omjeru zabilježena u općinskim i upravnim sudovima, Visokom prekršajnom sudu, Visokom trgovačkom sudu i Vrhovnom sudu.

Najvišu stopu rješavanja od 103 posto predmeta imali su Visoki trgovački sud i upravni sudovi, dok nižu stopu rješavanja predmeta (ispod 100 posto), koja ukazuje kako sudovi rješavaju manje predmeta nego što su tijekom godine zaprimili u rad, imaju županijski sudovi, Visoki kazneni sud i Visoki upravni sud.

Godišnje izvješće pokazuje da su indikatori učinkovitosti nešto lošiji nego 2024. godine. Stopa rješavanja je sa 101,98 posto u 2024. smanjena na 100,69 posto u 2025. godini. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta je povećano u odnosu na prethodnu godinu za tri dana odnosno sa 124 u 2024. godini na 127 dana u 2025.

Za istaknuti je rezultate trgovačkih sudova koji su smanjili vrijeme rješavanja predmeta sa 63 dana u 2024. godini na 56 dana u 2025. godini te Visoki trgovački sud koji je smanjio vrijeme rješavanja predmeta sa 146 dana u 2024. godini na 131 dana u 2025. godini, koji ujedno bilježi i najmanji broj neriješenih predmeta po sucu u petogodišnjem razdoblju.

Broj predmeta prosječno primljenih po svakom sucu/sudskom savjetniku se smanjio sa 775 predmeta u 2024. godini na 684 predmeta u 2025. godini što je najmanji iznos u petogodišnjem razdoblju. Broj riješenih predmeta po svakom sucu/savjetniku se također smanjio sa 790 predmeta u 2024. godini na 688 predmeta u 2025. godini.

Broj neriješenih predmeta po sucu/savjetniku je u 2025. godini prosječno iznosio 239 predmeta u odnosu na 269 predmeta u 2024. godini što predstavlja pozitivan pomak. Smanjenje priljeva predmeta je najviše izraženo na općinskim, županijskim i upravnim sudovima, dok je na ostalim sudovima povećan.

Tijekom 2025. povećan broj sudaca u odnosu na prethodnu godinu

U svim sudovima 2025. godine radilo je 1674 sudaca, a što je povećanje od četrnaest sudaca u odnosu prošlu 2024. godinu kada je u sudovima radilo ukupno 1660 sudaca.

U odnosu na dob i dalje je vidljiv nastavak trenda slabog pomlađivanja sudačkog kadra tako da se primjerice u odnosu na 2024. godinu udio sudaca u dobi 65-70 godina povećao s 256 na 280. Izvješće upozorava da i dalje niti jedan sudac nije mlađi od 30 godina, no u odnosu na 2024. godinu, povećao se broj sudaca u dobnoj skupini 30-34 godina i to s 22 suca na 28 sudaca.

Promatrajući petogodišnje razdoblje, broj sudaca neznatno se smanjio u odnosu na 2021. godinu i to za ukupno šest sudaca. Suci su riješili u prosjeku 102 predmeta manje nego prethodne godine, odnosno 688 predmeta, za razliku od 2024. godine kada su riješili u prosjeku 790 predmeta.

U odnosu na predmete kod kojih postupak traje duže od 10 godina za istaknuti je da, iako je u trogodišnjem razdoblju vidljiv konstantan broj neriješenih predmeta od oko 7800 predmeta, značajnije smanjenje broja starih predmeta bilježe upravo prvostupanjski sudovi i to općinski s 5,11 posto i trgovački sudovi s 6,04 posto.

Na kraju 2025. godine zaposlenih na sudovima je bilo ukupno 7.906 pravosudnih dužnosnika, sudskih savjetnika te službenika i namještenika što je za 129 manje nego na kraju 2024. godine.

U izvješću koje potpisuje sutkinja ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Gordana Jalšovečki, ističe se kako se još uvijek nije pristupilo obnovi zgrade Vrhovnog suda nakon potresa 2020. godine.

Također, naglašava se da su tijekom 2025. donesene ili inicirane promjene pojedinih propisa koji se tiču postupovnih ili materijalnih prava uz ojačanje sudskog kadra te se ocjenjuje da će se te promjene reflektirati na uspješnost rada sudova u 2026. godini.