Još devet dana do izbora! Nastavljaju se prepirke između Milanovića i Butkovića...

7.30

Fred Matić: 'Slavonci kao da boluju od stockholmskog sindroma. HDZ ih tlači i krade...'

"Građani Slavonije čini mi se kao da boluju od stockholmskog sindroma. Što ih HDZ više tlači i krade im gotovo iz usta, ljudi i dalje glasuju za njih. Međutim, mi nećemo pokušati mijenjati one koji tako misle. Naša je zadaća da probudimo one koji su se uspavali i možda odustali od bilo kakve borbe. Tražimo do njih da izađu na izbore i daju svoj glas jer će za iduću mogućnost da se nešto mijenja trebati sačekati naredne četiri godine", kazao je Matić. Ustvrdio je kako Slavonija zaslužuje bolje, a oni koji su do sada njome vladali i vladaju taj boljitak ne mogu donijeti.

