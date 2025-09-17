Prema njihovom izračunu, prosječni računi za struju bi prvo trebali od studenog rasti tri eura, pa onda od siječnja malo manje od pet eura
Manje subvencije za energente dodatno će potaknuti inflaciju
Kad je donosila novi paket mjera, Vlada se potrudila prezentirati da ipak standard hrvatskih građana raste brže nego što ga jede inflacija. Lukavo su tu zadržali podatke do lipnja, a zaobišli su srpanj i kolovoz, mjesece u kojima su cijene rasle po dodatna četiri posto u odnosu na ta dva mjeseca prošle godine. Računica bi onda ipak bila malo drukčija, a svjesni su da će kresanje subvencija za pola pogurati i novi rast cijena i troškova. Pogotovo što je vidljiv rast troškova stanovanja, u koji ne ulaze cijene nekretnina, koje i dalje divljaju, pa krov nad glavom postaje sve nepristupačniji unatoč rastu plaća. Cijene hrane, koje najviše pogađaju one s manjim dohotkom, također i dalje rastu.
